L’Aston Martin Vanquish di James Bond è in vendita

Per i fan di James Bond e gli appassionati di cinema è una “doppia opportunità”: una Aston Martin Vanquish utilizzata da Pierce Brosnan e dalla EON Productions per promuovere “Die Another Day” è all’asta presso H&H Classics. Inoltre, l’auto che andrà all’asta è stata l’auto principale di una parata per commemorare l’apertura della strada a pedaggio M6 nel 2003.

In vendita mercoledì 9 ottobre presso l’Imperial War Museum di Duxford.

Stimata tra le 50.000 e le 70.000 sterline, la GT con motore V12, che sfiora le 200 miglia orarie, è nata come una delle sette Vanquish che Aston Martin ha tenuto per la stampa e che sono state immatricolate in sequenza da “Y829 MWL” a “Y836 MWL” (con l’eccezione di “Y830 MWL”). Pertanto, l’auto in vendita, la “Y834 MWL”, era già apparsa sulle pagine di varie pubblicazioni quando fu consegnata ai Pinewood Studios per un servizio fotografico al fianco del quinto James Bond, Pierce Brosnan.

Le immagini sono state utilizzate per promuovere in tutto il mondo il film di 007 del 2002, “Die Another Day”, e la “Y834 MWL” è stata scelta specificamente perché era rifinita nella stessa vernice Tungsten Silver con pelle Charcoal e console centrale in alluminio, come le auto dell’eroe utilizzate sul grande schermo. Il film “Die Another Day” è stato interpretato anche da Halle Berry, mentre la canzone che dà il titolo al film è stata eseguita da Madonna, che ha fatto anche un’apparizione.

L’esemplare in vendita, che per un breve periodo ha anche portato il numero di targa “M16 SPY” ed è stato immatricolato come “A12 AML”, ha percorso appena 37.800 miglia da nuova ed è stata nelle mani del suo attuale proprietario per più di 20 anni come parte di una collezione di rilievo.

Una Aston Martin Vanquish speciale

Gli interni della Aston Martin Vanquish sono altrettanto affascinanti e fondono tecnologia e materiali tradizionali che all’epoca erano considerati all’avanguardia. Nel frattempo, le immagini dell’iconica collaborazione tra James Bond e la “Y834 MWL” sono ancora oggi utilizzate da numerosi giornali, riviste e siti web.

James McWilliam, direttore vendite di H&H Classics, ha dichiarato: “La nostra asta di ottobre offre una fantastica opportunità di possedere una fetta di storia del cinema e dell’automobilismo con questa splendida Aston Martin Vanquish. Non solo è stata utilizzata ai Pinewood Studios per le riprese fotografiche con Pierce Brosnan per ‘Die Another Day’, ma è stata anche la prima auto a percorrere la strada a pedaggio M6 per commemorarne l’apertura. Inoltre, oltre allo stretto legame con James Bond e Pierce Brosnan, che a sua volta possedeva una Aston Martin V12 Vanquish del 2002, l’auto è anche un superbo esempio dell’ultima gran turismo costruita a mano del marchio”.

Anche “Die Another Day” ha un ruolo importante nel franchise di James Bond, in quanto ha riallacciato i legami tra la EON Productions e Aston Martin, tanto che dal 2002 il costruttore britannico fornisce tutte le auto della spia più famosa del mondo.