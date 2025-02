“Il futuro è elettrico, anche per chi ama il rombo dei motori tradizionali”. Con queste parole, Adrian Hallmark, CEO di Aston Martin, ha annunciato la svolta green del prestigioso marchio britannico, delineando un piano strategico che porterà al lancio del primo veicolo elettrico completamente entro il 2030.

Il nuovo amministratore delegato, forte della sua esperienza in Bentley, sta guidando una trasformazione epocale per l’azienda. La visione di Hallmark unisce tradizione e innovazione, prevedendo sia lo sviluppo di motorizzazioni ibride che l’introduzione di veicoli completamente elettrici, rispondendo così alle crescenti esigenze di un mercato delle auto di lusso in continua evoluzione.

L’offensiva di prodotto è già iniziata con il lancio di modelli che incarnano questa filosofia di transizione. La gamma si è arricchita con l’introduzione della DB12, della Vantage e della Valhalla, vetture che rappresentano il ponte ideale tra il DNA sportivo del marchio e le nuove tecnologie sostenibili.

Il piano decennale si basa su solide fondamenta finanziarie, garantite dagli investimenti del consorzio guidato da Lawrence Stroll. La strategia punta a capitalizzare l’espansione del mercato delle auto di lusso, che negli ultimi 10-15 anni ha visto un incremento significativo sia nel numero che nella capacità di spesa degli acquirenti.

Mentre il primo modello completamente elettrico è atteso per il 2030, Aston Martin manterrà un approccio pragmatico, continuando a sviluppare varianti ibride fino al 2035. Questa flessibilità permetterà al marchio di adattarsi sia alle normative ambientali che alle preferenze di una clientela esigente e sofisticata.

Le prime anticipazioni del modello elettrico, diffuse da Autocar, mostrano come il design iconico del marchio sia destinato a evolversi mantenendo intatto il DNA dell’azienda. La sfida sarà coniugare l’heritage centenario con le più moderne tecnologie di elettrificazione, creando veicoli che continuino a emozionare nel rispetto dell’ambiente.