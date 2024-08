Aston Martin e Boss: Fernando Alonso testimonial della nuova collezione

In vista della stagione Autunno/Inverno 2024, BOSS presenta la sua prima capsule collection realizzata in collaborazione con Aston Martin, per connubio tra tradizione, innovazione e stile contemporaneo, che viene celebrato tramite una nuova partnership lifestyle tra i due brand. Questa nuova collezione segna il primo incontro tra BOSS e il prestigioso marchio di auto sportive di lusso, con contributi e ispirazioni provenienti dai designer di entrambi i brand e dal portfolio di modelli ad alte prestazioni di Aston Martin.

Una partnership di stile

La partnership prevede il lancio di due capsule collection all’anno, con pezzi realizzati per soddisfare le esigenze di prestazioni e stile. Basandosi sulla comune passione per il racing, la prima collezione BOSS per Aston Martin trae ispirazione dal ricco heritage del costruttore britannico di auto e dall’eleganza di BOSS.

Per questa capsule collection, BOSS ha collaborato con il marchio iconico di vetture britanniche per realizzare un guardaroba adatto alla vita fuori pista. Con un focus condiviso su innovazione e design impeccabile, questa collaborazione combina abbigliamento di qualità con materiali ad alte prestazioni. I dettagli della collezione riflettono l’attenzione di Aston Martin ai particolari, con elementi ispirati agli interni dei suoi modelli, inclusi i caratteristici sedili in pelle trapuntata. Dettagli come tira zip, estremità dei cordini e bottoni a pressione richiamano le finiture delle loro vetture. Un esclusivo regolatore di cordini è ispirato al sofisticato tappo dell’olio in alluminio disponibile nel servizio di personalizzazione Q by Aston Martin.

Fernando Alonso è testimonial Aston Martin per Boss

A dare vita alla linea è una campagna fotografica e video con Fernando Alonso, pilota del Team britannico Aramco Formula One e ambasciatore del brand BOSS. Come volto della nuova campagna, Alonso incarna i i valori fondanti del brand BOSS, “Be Your Own BOSS”. Rappresenta perfettamente lo spirito di BOSS e l’intensità del pilota Aston Martin: dinamico e stiloso senza sforzo.

“Sono orgoglioso di essere il volto della campagna per la prima capsule collection BOSS x Aston Martin – ha dichiarato Fernando Alonso – Sia BOSS che Aston Martin rappresentano impegno, innovazione, performance e stile iconico. Non vedo l’ora che i fan vivano l’energia che entrambi i brand hanno infuso in questa collaborazione”.

Questa collezione si caratterizza per pezzi su misura, realizzati con tessuti pregiati e ad alte prestazioni, come il jersey di lana merino superfine e un resistente denim in fibra di carbonio e cotone. Gli stili principali dell’outerwear offrono raffinatezza e funzionalità. Presentata in una palette di colori elegante – bianco, grigio chiaro, verde opale e visone scuro – questa linea di abbigliamento maschile emana innovazione, estetica impeccabile di BOSS e elementi di design ispirati al leggendario costruttore britannico.