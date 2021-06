Aston Martin A3 Vantage: un omaggio alle origini

Aston Martin ha una lunga e bella storia alla spalle, fatta di lusso, glamour, successo, prestazioni e unicità. Per celebrare un patrimonio del genere, la Casa britannica ha realizzato un modello speciale denominato A3 Vantage Roadster in onore del suo modello più antico, adesso centenario e totalmente restaurato. Ne verranno realizzate solo tre copie, che prendono il nome dall’auto originaria che era il terzo telaio del brand inglese e in seguito conosciuta come A3. Quest’ultima è stata costruita nel 1921 ed era uno dei cinque prototipi assemblati prima dell’inizio della normale produzione.

La storia

Aston Martin è stata fondata a Londra da Lionel Martin e Robert Bamford, mentre Aston proveniva dalla regione dell’alpinismo dove venivano testate le loro auto. Lionel Martin guidava una A3 che utilizzava un motore a quattro cilindri da 1,5 litri con 11 cavalli e un telaio da corsa aerodinamico, con cui stabilirono diversi record di velocità per le auto leggere, raggiungendo 84,5 mph (136 km/h) a Brooklands nel 1923. L’auto è stata acquistata all’asta nel 2002 e donata all’Aston Martin Heritage Trust (AMHT). Successivamente è stata restaurata il più vicino possibile alle specifiche di fabbrica originali.

Il modello speciale

HWM Aston Martin, l’agente nel Surrey che è il più antico agente di vendita di case automobilistiche al mondo, ha lavorato con l’Heritage Trust e con Q by Aston Martin, la divisione speciale dell’azienda, per creare la A3 Vantage Roadster.

Sarà presentata ufficialmente in occasione di un evento del centenario in Gran Bretagna che toglierà il velo anche all’auto originale. La A3 Vantage Roadster ha un’esclusiva griglia quadrata, badge Heritage, pannelli laterali in alluminio con cinghie in pelle e pinze dei freni in bronzo. All’interno, il nome è cucito seguendo lo stile dell’azienda del 1921. Gli ordini sono accettati per tutte e tre gli esemplari dell’auto e, poiché i prezzi non sono stati annunciati, è probabile che siano accessibili per pochissime persone.