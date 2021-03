Aston Martin Vantage F1 Edition: serie speciale da 535 CV

La Casa di Gaydon ha svelato immagini e dati ufficiali della nuova ed esclusiva Aston Martin Vantage F1 Edition, serie speciale della supercar inglese ispirata alla versione utilizzata come Safety Car in Formula 1.

Look specifico

Disponibile anche con la speciale colorazione Racing Green, ispirata a quella che caratterizza la monoposto del team di F1, questa speciale Vantage sfoggia anche nuovi cerchi da 21 pollici in nero satinato avvolti da pneumatici Pirelli realizzati appositamente per questa versione.

Ancora più potenza

Declinata sia in versione coupé che nella variante roadster, la Vantage F1 Edition è già disponibile ad un prezzo di listino che in Germania risulta pari a 162mila euro, mentre le prime consegne che partiranno nel mese di maggio. Prima vettura ad essere stata sviluppata sotto la guida del nuovo CEO, Tobias Moers, la F1 Edition è spinta dal V8 turbo da 4.0 litri portato ad erogare la bellezza di 535 CV e 685 Nm di coppia massima, il tutto gestito da un cambio automatico a 8 rapporti, ottimizzato in maniera specifica per questa versione.

Aerodinamica affinata

Per affinare l’handling della vettura, i tecnici del marchio inglese hanno ottimizzato telaio, sterzo e il reparto sospensioni. Anche l’aerodinamica è stata rivista con l’adozione di un nuovo kit realizzato in fibra di carbonio, comprensivo tra le altre cose di spoiler e ala posteriore. Queste modifiche hanno permesso di aumentare il carico di 200 kg alla velocità massima.

Prestazioni al Top

Secondo i dati dichiarati dal costruttore, la vettura raggiunge una velocità di punta di 314 km/h che diventano 305 km/h per la roadster, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h viene effettuato rispettivamente in 3,6 e 3,7 secondi.