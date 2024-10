L’ascesa dei veicoli ibridi plug-in: JLR registra un aumento delle vendite

Jaguar Land Rover (JLR) ha registrato un aumento significativo delle vendite al dettaglio dei suoi veicoli ibridi plug-in (PHEV) nel primo semestre dell’anno fiscale 2025, a dimostrazione del crescente interesse dei clienti per l’elettrificazione. Le vendite di PHEV sono aumentate del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una domanda particolarmente forte per i modelli Range Rover.

La transizione verso l’elettrico: i PHEV come ponte

L’aumento delle vendite di PHEV è attribuito alla crescente familiarità dei clienti con la tecnologia ibrida, che offre una transizione graduale verso i veicoli completamente elettrici (BEV). I PHEV offrono diversi vantaggi, tra cui:

Prestazioni elevate e risparmio di carburante : i PHEV combinano la potenza di un motore a combustione interna con l’efficienza di un motore elettrico, offrendo un’esperienza di guida dinamica e consumi ridotti.

: i PHEV combinano la potenza di un motore a combustione interna con l’efficienza di un motore elettrico, offrendo un’esperienza di guida dinamica e consumi ridotti. Basse emissioni: i PHEV possono funzionare in modalità completamente elettrica per brevi tragitti, riducendo le emissioni e l’impatto ambientale.

Adattabilità: i PHEV consentono ai clienti di adattarsi alla ricarica domestica e pubblica, preparandosi all’adozione di veicoli completamente elettrici.

La gamma PHEV di JLR: una soluzione per ogni esigenza

JLR offre una vasta gamma di modelli PHEV in tutti i suoi marchi, tra cui Range Rover, Range Rover Sport, Defender, Discovery Sport, Jaguar F-PACE e Jaguar E-PACE. La variante PHEV di Range Rover e Range Rover Sport offre un’autonomia in modalità elettrica fino a 70 miglia, superando di gran lunga la percorrenza media giornaliera nel Regno Unito. Questa autonomia permette ai clienti di utilizzare la modalità elettrica per la maggior parte dei loro spostamenti quotidiani, riducendo ulteriormente i costi del carburante e le emissioni.

L’impegno di JLR verso l’elettrificazione

JLR si è impegnata a offrire una variante elettrica pura per ogni suo brand entro il 2030, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2039. L’azienda sta investendo in modo significativo nello sviluppo di nuove tecnologie per l’elettrificazione, come l’architettura modulare longitudinale (MLA), che consente di costruire veicoli con diverse motorizzazioni, inclusi ICE, PHEV e BEV.

Un futuro elettrico per JLR

JLR si posiziona come un player importante nella transizione verso la mobilità elettrica, offrendo una gamma completa di veicoli ibridi plug-in e investendo in tecnologie innovative per i veicoli completamente elettrici. L’aumento delle vendite di PHEV dimostra che i clienti sono sempre più interessati a soluzioni di mobilità sostenibile e che JLR è in grado di rispondere a questa crescente domanda.