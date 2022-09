Apollo Project Evo: un’astronave su strada [Video]

Fra le auto da sogno presenti al raduno croato del Supercars Owners Circle, un posto di rilievo è stato guadagnato dall’Apollo Project Evo, presente con una vistosa livrea arancione. La vettura tedesca ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Impossibile non puntare lo sguardo sulle sue forme stravaganti, che pregiudicano la purezza estetica sull’altare delle esigenze funzionali. Si tratta di una delle auto stradali più folli mai concepite. Il suo look sembra di taglio marziano.

Apollo Project Evo: auto di frontiera

Rispetto all’Intensa Emozione, da cui discende, questa hypercar è ancora più estrema. Pochi gli esemplari previsti, trattandosi di una tiratura limitata per pochi eletti. Al momento non si conoscono con precisione i volumi produttivi, ma dovrebbero essere particolarmente contenuti. Vedere un’Apollo Project Evo in strada è un’impresa. Nel raduno di gioielli a quattro ruote andato in scena in Croazia, tuttavia, il pubblico ha potuto ammirarla da vicino, ascoltandone anche il prezioso sound.

Energia sonora

Notevoli le melodie meccaniche liberate dal suo motore V12 aspirato da 6.3 litri. Ignote, al momento, le cifre del cuore, ma si può ipotizzare un’energia superiore a quella espressa dall’Apollo Intensa Emozione, che eroga 780 cavalli, scaricati sulle ruote posteriori con forza mostruosa. Quella vettura accelera da 0 a 100 km/h in 2.7 secondi, per poi spingersi fino a una punta velocistica di 333 km/h. L’Apollo Project Evo dovrebbe fare ancora meglio, soprattutto nei tempi sul giro in pista, per la sua matrice più racing.

Studio estremo dei flussi

Stiamo parlando di una fuoriserie pazzesca, che si giova di un’aerodinamica attiva, per una downforce stellare, ben più alta del peso della vettura. Presentata nel mese di novembre dello scorso anno, la Project Evo è la terza opera della famiglia Apollo. Quest’auto sportiva è davvero audace e rompe molti schemi. Il suo stile da astronave calamita gli sguardi, anche se la bellezza è un’altra cosa. Ecco il video della sua partecipazione al recente meeting del Supercars Owners Circle.