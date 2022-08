850 CV di potenza sono tanti, è la potenza utilizzata dalle auto da corsa off-road, ed è anche la potenza del nuovo Apocalypse Juggernaut 6×6 appena presentato.

Apocalypse Juggernaut 6×6: sei ruote e 850 CV di ptoenza

Questo “mostro” su sei ruote è alimentato dal motore 6.2 V8 Hellcat e presenta un sistema di raffreddamento ad alte prestazioni perfetto per la stagione calda e l’uso nel deserto. Per 300.000 dollari i clienti potranno acquistate questo impressionante tuning del pick-up nordamericano – un quasi irriconoscibile RAM 1500 TRX – che monta un sistema di trasmissione 6X6 e ruote fuoristrada da 40 pollici che conferiscono all’auto un aspetto terrificante e alquanto intimidatorio, con la scritta Apocalypse dipinta sul retro.

Apocalypse Juggernaut 6×6: pronta a tutto

In realtà sembra l’auto che un tipico “macho alfa” userebbe in Mad Max, con quel paraurti posteriore costituito da una pila di piastre metalliche ad incastro, una capacità di traino di 9.070 kg e un pianale di carico di 2,5 m. Per testare la sospensione è stata fatta cadere a un’altezza di 3 m almeno 50 volte. Quindi è chiaro che è stata progettata per resistere…

Accessori “premium”….

È curioso che in un’epoca di auto leggere e rispettose dell’ambiente nasca un mostro con queste caratteristiche, che però ha anche la sua parte delicata: un impianto audio Harman-Kardon, un tettuccio panoramico, i gradini elettrici, la telecamera a 360° e sensori di parcheggio.

Sul sito web di Apocalypse Manufacturing è possibile vedere altre foto e video, oltre a tutte le sue caratteristiche tecniche e dimostrazioni di come può distruggere il paesaggio con quelle enormi sei ruote che monta. C’è una sezione del sito web in cui possiamo vedere un video dal vivo che mostra il processo di costruzione, anche se la maggior parte delle volte si tratta di un fotogramma bloccato.