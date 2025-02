La trasparenza ha un costo elevato per le case automobilistiche. Quattro colossi del settore – BYD, Stellantis, Tesla e Volkswagen – sono finiti sotto la lente dell’Antitrust italiano per presunte pratiche commerciali scorrette nella vendita di auto elettriche. L’indagine si concentra su informazioni poco chiare riguardanti l’autonomia, il deterioramento delle batterie e le condizioni di garanzia.

L’Autorità Garante ha evidenziato diverse criticità nelle comunicazioni commerciali delle aziende coinvolte. Le case automobilistiche avrebbero fornito dati imprecisi e, in alcuni casi, fuorvianti sull’effettiva autonomia delle vetture, omettendo di chiarire come fattori ambientali, quali le basse temperature, possano ridurre le prestazioni fino al 40%. Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la scarsa trasparenza sul naturale degrado delle batterie nel tempo.

Le condizioni di garanzia rappresentano un ulteriore elemento critico emerso dall’indagine. I contratti proposti dalle aziende includerebbero clausole poco comprensibili e limitazioni non adeguatamente evidenziate, in potenziale violazione del Codice del Consumo.

Per raccogliere prove concrete, l’AGCM ha disposto verifiche nelle sedi italiane delle quattro aziende, in collaborazione con il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Il Codacons ha già preannunciato possibili azioni legali collettive nel caso in cui vengano confermate le irregolarità.

L’inchiesta si colloca in un momento cruciale per il mercato delle auto elettriche, che sta vivendo una rapida espansione ma non ha ancora raggiunto una piena maturità commerciale. Questa vicenda potrebbe spingere il settore verso standard più elevati di trasparenza informativa, essenziali per consolidare la fiducia dei consumatori nella mobilità elettrica.

Le aziende coinvolte dovranno ora dimostrare la correttezza delle proprie pratiche commerciali o affrontare il rischio di pesanti sanzioni. L’esito dell’indagine potrebbe ridefinire gli standard di comunicazione nel settore automotive, con significative ripercussioni sull’intero mercato europeo.