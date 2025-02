Serve innovazione per sopravvivere. La crescita inarrestabile dei costruttori cinesi sta mettendo in ginocchio i colossi dell’auto premium tedesca, costringendoli a rivedere drasticamente strategie automotive e investimenti per il futuro.

Mercedes-Benz e Audi, accomunate da un destino simile

I giganti tedeschi Mercedes-Benz e Audi si trovano ad affrontare una delle più grandi sfide della loro storia. L’avanzata di BYD nel mercato globale sta costringendo i due marchi storici a ripensare completamente il loro approccio, tra tagli al personale e revisione dei piani di elettrificazione.

Per Mercedes-Benz la strada è quella di un compromesso strategico. Se da un lato prosegue lo sviluppo di auto elettriche come la nuova CLA, dall’altro il CEO Källenius ha sorpreso tutti annunciando il ritorno di un motore V8 termico. Una mossa che testimonia come l’obiettivo delle vendite 100% elettriche entro il 2030 sia stato ridimensionato a un più realistico 50% tra EV e plug-in hybrid.

I pensieri dei colossi tedeschi

Non va meglio in casa Audi, dove il 2024 si è aperto con numeri preoccupanti: -11% di vendite nel mercato cinese e un crollo del 21,3% in Germania. La risposta del CEO Döllner è un piano di risparmi da 9 miliardi entro il 2030, con tagli sia sui materiali che sul personale, pur garantendo zero licenziamenti fino al 2029. Una decisione che ha scatenato le proteste dei sindacati.

La partita si gioca ora sul difficile equilibrio tra innovazione tecnologica e sostenibilità economica. I costruttori tedeschi devono dimostrare di saper gestire la transizione elettrica senza perdere la loro identità premium, mentre i competitor asiatici continuano la loro espansione con prodotti sempre più competitivi.