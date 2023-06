Ampere: Luca de Meo sarà il futuro CEO della nuova azienda

Il Consiglio di Amministrazione di Renault ha nominato Luca de Meo come futuro CEO di Ampere, entità elettrica e software del Gruppo Renault.

In questo modo, il CdA garantisce il lancio dell’azienda e il successo del suo progetto di introduzione in borsa, permettendo allo stesso tempo a de Meo di continuare a mantenere i suoi attuali ruoli di presidente e CEO del gruppo francese.

Il consiglio ha inoltre istituito al suo interno un comitato ad hoc presieduto da Jean-Dominique Senard, che seguirà da vicino il progetto di introduzione in borsa di Ampere.

Le dichiarazioni di Luca de Meo e Jean-Dominique Senard

“Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordatami e assicuro che il mio impegno per il successo del bel progetto Ampere sarà totale”, ha detto de Meo.

“Il successo di Luca de Meo nella ristrutturazione del Gruppo Renault ci rende molto fiduciosi per il futuro: è la persona più indicata per guidare il successo operativo di Ampere, di fondamentale importanza per il Gruppo, e per garantire la sua futura crescita in un settore della mobilità in trasformazione”, ha invece dichiarato Sendard.