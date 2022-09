Ambulanza elettrica con batterie scariche: viene spinta durante il soccorso [Video]

Un’ambulanza elettrica è stata spinta a mano fino all’elicottero del 118, dopo che le sue batterie si sono scaricate. Il mezzo, operativo sull’isola di Panarea, nelle Eolie (Sicilia), era impegnato in un soccorso urgente allestito per una donna con forti dolori intestinali. I sintomi accusati dalla protagonista hanno spinto la Guardia Medica a richiedere l’intervento dell’aeromobile, per raggiungere l’ospedale Papardo di Messina.

Una drammatica sorpresa

A un certo punto, però, l’ambulanza si è trovata con le batterie scariche. Pare che all’origine del prosciugamento degli accumulatori ci sia stato l’uso prolungato delle luci nella cabina sanitaria destinata al trasporto e alla cura dei pazienti. Non esistono conferme ufficiali della notizia, che circola sui social col corredo di un video, condiviso in coda al post.

L’ambulanza elettrica resta ferma

C’è poco da ridere in casi del genere: la prospettiva di conseguenze gravi e potenzialmente letali impone la serietà anche al cospetto delle disavventure più strampalate. L’aiuto dei parenti e degli amici della donna, che hanno spinto a mano l’ambulanza elettrica, ha permesso comunque di raggiungere l’elicottero.

Si aprono alcuni interrogativi

Resta il problema di fondo: come mai il mezzo di soccorso è rimasto a zero carica? C’è stata qualche leggerezza di troppo? Sono tutte domande legittime, che meriterebbero una risposta. I dubbi, tuttavia, si agitano, perché la cosa sembra davvero incredibile per essere vera. Ecco perché qualcuno taccia l’episodio come una fake news. La scena è stata girata nei pressi dell’area di atterraggio soltanto per raccogliere like? Può darsi, ma anche questo sarebbe grave. Ci si chiede inoltre quanto sia opportuno l’uso di ambulanze elettriche. Voi che ne pensate?

Panarea, ambulanza con la batteria scarica e isolani costretti a spingerla per avvicinarla alla pista dell'elisoccorso… Posted by Bartolino Leone on Saturday, September 10, 2022

Fonte | Corriere dello Sport