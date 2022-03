Amarcord: il record della Ferrari FXX sulla pista di Top Gear [Video]

Ogni tanto riportare indietro le lancette del tempo fa bene, specie se il tuffo nel passato regala un video esaltante come quello del tempo record ottenuto nel 2009 dalla Ferrari FXX sulla pista di Top Gear. Al volante, travestito da “The Stig“, c’era quella volta nientemeno che Michael Schumacher. L’asso di Kerpen completò il percorso in 1’10″7, demolendo il precedente riferimento cronometrico, detenuto dalla Gumpert Apollo, con il tempo di 1’17″1.

Quella messa alla frusta intorno all’aerodromo di Dunsfold era la Ferrari FXX nera personale di Michael Schumacher, la più famosa della serie. Stiamo parlando di una vettura straordinaria, nata come una Enzo “laboratorio”, per coinvolgere i clienti più speciali del “cavallino rampante” nel ruolo di “Piloti Collaudatori”, integrando i suggerimenti degli alfieri e dei tester della Casa di Maranello.

Alla spinta di questa creatura, destinata esclusivamente alla pista, provvede un motore da 6.3 litri di cilindrata, in grado di erogare oltre 800 cavalli di potenza massima, a 8500 giri al minuto. Nell’ultimo step, noto come Ferrari FXX Evoluzione, il V12 è stato portato a quota 860 cavalli a 9500 giri (60 in più rispetto alla versione iniziale). Ricordiamo che al mondo esistono solo 30 esemplari del modello. Ecco a voi il video di Michael Schumacher sulla pista di Top Gear. Buona visione!