Alpine A110R: pensata per la pista

L’Alpine A110R è la versione più sportiva della gamma. Si potrà ordinare da novembre e combina gli elementi di una vettura da corsa adattandoli anche alla guida su strada. Scopriamola nei tanti dettagli di stampo racing a partire dal colore di lancio, il Blu Racing Mat, la stessa livrea della monoposto che corre in F1.

Alpine A110R: tanta fibra di carbonio e aerodinamica raffinata

Fuori l’Alpine A110R la riconosci dall’alettone posteriore specifico, dai cerchi in fibra di carbonio, e dal diffusore rivisitato, oltre che per il Kit Aero, il quale offre 29 kg di deportanza in più quando si viaggia alla massima velocità. La vettura perde 34 kg rispetto alla A110S, tutti a favore dell’agilità tra le curve. Adesso presenta anche un nuovo fondo piatto, mentre può contare anche su di una carenatura per isolare quanto più possibile il diffusore dalle perturbazioni provocate dalla rotazione delle ruote. Gli attacchi a “collo di cigno” dell’ala posteriore accrescono la stabilità della stessa. Inoltre, nell’Alpine A110 R le minigonne laterali in carbonio estendono il fondo piatto verso l’esterno e riducono le perturbazioni a livello di sottoscocca. Infine, l’impianto di scarico con il doppio terminale si arricchisce di una doppia parete in stampa 3D per isolare i gas di scarico e proteggere le componenti adiacenti. Il massiccio utilizzo di fibra di carbonio, per cofano, cerchi, lunotto e sedili abbassano la massa complessiva a soli 1.082 kg. Ne deriva un rapporto peso/ potenza ridotto a 3,6 kg/cv, e così l’Alpine in questione riesce a coprire i 1.000 metri con partenza da fermo in appena 21,9 secondi.

Ti abbraccia forte con i sedili monoscocca e le cinture a 6 punti

L’abitacolo dell’Alpine A110R si caratterizza per la presenza dei sedili monoscocca Sabelt Track in fibra di carbonio dotati di cintura di sicurezza a 6 punti. Gli interni, inoltre, sono interamente in microfibra, compresi i rivestimenti dei pannelli delle porte. Spariscono le tradizionali maniglie rimpiazzate da cinghie rosse, mentre il volante, ricoperto in microfibra, presenta cuciture grigie. Non manca una targa specifica integrata nella consolle, che riprende il profilo dell’auto. Una chicca è rappresentata dal sistema di telemetria di bordo “Alpine Telemetrics”, offerto di serie, che consente di visualizzare in tempo reale, sotto forma di manometri e istogrammi, pressione del turbo, temperatura della trasmissione, coppia, potenza, angolo del volante e accelerometro. Completa il quadro il cronografo integrato che misura e registra le prestazioni nelle sessioni su pista.

Motore 1.8 turbo da 300 CV, freni Brembo, assetto specifico, e gomme semislick