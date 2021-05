Alpine A110 Légende GT 2021: nuova edizione limitata

Alpine ha presentato una nuova edizione limitata della sua interessante vettura sportiva. La nuova Alpine A110 Légende GT 2021 entra in scena con l’obiettivo di offrire un livello di esclusività superiore. Tutto questo combinato con alte prestazioni e molti accessori.

L’iconico marchio francese è determinato a incrementare le vendite della sua famosa auto sportiva e ha introdotto una nuova edizione limitata a tal fine. È l’Alpine A110 Légende GT 2021 (lo stesso nome era stato già usato in passato) e rappresenta una svolta di questo modello che offre più esclusività, prestazioni e un equipaggiamento più ricco.

Dettagli specifici

La nuova Alpine A110 Légende GT 2021 mette in mostra nuovi elementi di design specifici e caratteristiche tecniche con cui il marchio francese vuole esaltare il carattere sportivo del suo modello. Prima di tutto i clienti potranno scegliere tra due combinazioni di design. Da un lato un nuovo colore esterno opaco Mercury Silver accompagnato da sedili Comfort Sabelt con rivestimento in pelle nera e cuciture grigie. L’altra opzione è una carrozzeria Abyssal Blue con rivestimento in pelle Amber Brown per i sedili Comfort Sabelt.

Altri dettagli da evidenziare sono i monogrammi Alpine in oro chiaro e le ruote diamantate Grand Prix da 18 pollici, che rivelano le pinze dei freni verniciate in oro brillante. A tutto questo vanno aggiunti i fanali posteriori a LED traslucidi.

Dentro

All’interno il guidatore e il copilota sono avvolti da un’atmosfera in cui si respira in egual misura lusso e sportività. Una menzione speciale meritano i sedili Comfort Sabelt, i poggiapiedi in alluminio, i rivestimenti e i tappetini specifici. Tra la dotazione troviamo sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera per retromarcia e apparecchiature audio Focal. Inoltre sotto la consolle centrale è presente una targa numerata a ricordarci che non siamo di fronte a una A110 convenzionale.

Il motore dell’Alpine A110 Légende GT 2021

Per quanto riguarda la parte meccanica, la nuova A110 Légende GT 2021 è spinta da un motore turbo benzina da 1,8 litri che sviluppa una potenza di 292 CV e 320 Nm di coppia massima. È abbinato a un cambio automatico a doppia frizione e a sette rapporti.

Questo set meccanico consente al modello Alpine di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 250 km/h. E sebbene non sia un fattore determinante per l’acquisto di un’auto di queste caratteristiche, dichiara un consumo medio di carburante di 6,8 – 7 litri per 100 chilometri ed emissioni di CO2 di 153 – 158 g/km.

Solo 300 unità

La produzione della nuova A110 Légende GT sarà limitata a sole 300 unità per l’intera Europa. Ciò garantisce un alto livello di esclusività per gli acquirenti e il processo di prenotazione potrà essere effettuato tramite l’app Alpine disponibile per dispositivi iOS e Android.