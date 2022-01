La Alpha Motor Corporation continua a sfornare rendering di nuovi veicoli elettrici e l’ultima è la Saga Estate. Presentata come “crossover in cerca di avventura”, il modello è basato sulla berlina Saga ma adotta uno stile di carrozzeria familiare che promette di aumentare la praticità.

La società non ha detto molto sulla station wagon, ma sfoggia pannelli della carrozzeria in alluminio leggero e fari a LED. I passaruota pronunciati, un tetto panoramico in vetro e ruote da 17 a 20 pollici, maniglie delle porte montate a filo e la linea del tetto spiovente completano il quadro estetico.

Pacchetto aerodinamico e assetto rialzato

Alpha prevede di offrire un pacchetto aerodinamico che apparentemente include uno splitter anteriore, minigonne laterali estese e un diffusore prominente. L’azienda ha anche menzionato una “configurazione fuoristrada” con paraurti tubolari e un’altezza da terra aumentata di 2 pollici (50 mm).

Gli interni

Entrando in cabina troviamo un quadro strumenti digitale e un sistema di infotainment indipendente. Il modello è stato anche dotato di una radio di ispirazione retrò, finiture in legno e sedili imbottiti. La società ha anche notato che la Saga Estate dovrebbe avere una capacità di carico di 991 litri.

Powertrain, trazione integrale

Sul fronte delle prestazioni, il modello è “destinato” ad avere un sistema di trazione integrale a doppio motore e un pacco batteria da 85 kWh che fornisce un’autonomia superiore a 300 miglia (483 km). Alpha ha anche affermato che la Saga Estate può accelerare da 0-60 mph (0-96 km / h) in 6,3 secondi e ottenere una carica dell’80% in circa un’ora.

Il prezzo dovrebbe oscillare tra i 45.000 e i 55.000 dollari, ma ancora non si sa quando arriverà sul mercato.