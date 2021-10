Allentare i dadi delle auto per “vedere cosa succede”: la nuova follia di TikTok

Una nuova challenge ha preso piede su TikTok e non è per niente una bella cosa. La sfida, battezzata “Lug Nut”, spinge infatti ad allentare i dadi delle ruote di auto scelte a caso, per filmarne la conseguenze, in modo da recuperare dei video da postare sul noto social network cinese.

Non bisogna essere dei geni per capire quanto sia stupido e pericoloso questo “gioco”, ma c’è chi ignora i rischi, preferendo mettere a repentaglio la vita degli altri per qualche like o condivisione in più. La cretinaggine c’è sempre stata, ma il rischio, con i social, è che le pratiche più dissennate possano provocare ondante di emuli. Speriamo che il nostro post aiuti a capire quanto stupida sia questa sfida, specie in relazione alle conseguenze nefaste che potrebbero scaturirne.

Pensate a cosa potrebbe succedere se un’auto, magari in autostrada, all’improvviso perdesse una ruota per l’allentamento del dado fatto da quale deficiente. La challenge ha trovato terreno fertile in Massachusetts. Speriamo che il lume della ragione torni al più presto.

Fonte | Carscoops