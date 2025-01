All’asta una delle 20 McLaren Senna LM costruite

Una delle 20 McLaren Senna LM costruite sarà messa all’asta il 5 gennaio da Car & Classic. La vendita all’incanto, online, dell’hypercar inglese in serie limitata scrive un inizio anno col botto per la piattaforma incaricata di gestire la pratica.

Fra i punti di forza dell’esemplare offerto alla tentazione dei potenziali acquirenti, anche la bassa percorrenza: i chilometri accumulati sono appena 74.

Questa splendida sportiva, in tinta F1 Orange, incarna il savoir fair della casa di Woking e la sua capacità di travasare al meglio, sui modelli stradali, l’esperienza maturata nel mondo delle corse. Come recita la scheda descrittiva del lotto, questa McLaren Senna LM proviene da una delle più importanti collezioni europee, con sede nei Paesi Bassi. L’auto, visibile dal vivo nel prestigioso showroom Lowman di Utrecht, è in uno stato di forma impeccabile.

Nel nome del modello c’è l’omaggio ad Ayrton Senna, uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Per onorarlo al meglio, i tecnici del marchio d’oltremanica hanno dato fondo alle loro capacità, plasmando un prodotto eccellente, su tutti i fronti. Il suffisso “LM” è un chiaro riferimento alla vittoria sul circuito di Le Mans, messa a segno dalla F1 GTR, al cui colore rimanda la livrea.

Gli ingegneri hanno lavorato a lungo per ottimizzare il flusso d’aria intorno alla vettura, creando un carico aerodinamico incredibile. Il risultato è una hypercar che rende fruibili, nella dimensione stradale, le emozioni delle belve da competizione.

Sotto il cofano posteriore della McLaren Senna LM batte un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, che sviluppa 845 CV di potenza massima, in un quadro di grande leggerezza. Ne derivano prestazioni fuori dal comune. Solo 7 esemplari del modello, compresa la vettura di cui ci stiamo occupando, sono stati allestiti con guida a destra. Facile immaginare il livello di interesse suscitato sui collezionisti da un gioiello del genere.

Fonte | Car and Classic