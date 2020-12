All’asta il mitico furgone dell’E-Team

Il furgone A-Team è, insieme a Kit di Supercar (impossibile da non nominare) uno dei veicoli più iconici della televisione. Ora i suoi fan saranno in fibrillazione visto che sta andando all’asta una copia, che non è una replica ma di fatto una delle 6 unità originali che, sebbene non siano apparse nella serie, sono state utilizzate per promuoverla.

Questa unità ha però una piccola differenza con il furgone che tutti conosciamo: il caratteristico tono rosso usuale della linea laterale e dello spoiler, in questo caso è arancione. È un particolare curioso e che comunque attira l’attenzione, soprattutto considerando che è uno dei furgoni ufficiali della serie televisiva degli Anni ’80. Per il resto è identico: parte superiore in grigio, parte inferiore in nero, ruote a più razze rosse e nere, etc.

In origine il furgone dell’A-Team era una Chevrolet G-Series del 1979, ma nell’83 è stato effettuato un restyling completo per trasformarlo nel GMC Vandura che abbiamo visto sui nostri televisori. Il livello di dettaglio di questo esemplare che andrà all’asta è così reale che anche al suo interno ha supporti per armi come un fucile d’assalto, un fucile a pompa, un uzi … e dietro, quando si aprono le porte, c’è una mitragliatrice pesante…

Non ci sono dati specifici sulla sua meccanica, ma sembra che monterebbe un blocco V8 da 5,7 litri abbinato a un cambio automatico a tre o quattro rapporti. Ciò che è chiaro è che i suoi proprietari lo hanno utilizzato senza problemi, poiché ha 90.297 miglia (145.319 km).

Questo furgone dell’ E-TEAM verrà aggiudicato da Worldwide Auctioneers, senza prenotazione, all’asta di Scottsdale che si terrà ad Auburn il 23 gennaio 2021.