Alfa Romeo: in vendita uno Stelvio Quadrifoglio elaborato con dubbio gusto

L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, un nome che è già una leggenda. Il primo SUV della storia del Biscione, nonché una delle auto più performanti, emozionanti ed entusiasmanti della sua categoria. Già di per sé questo potrebbe bastare per descrivere un veicolo per niente banale, ma soprattutto capace di far provare brividi profondi a chi lo guida.

Recentemente le parole di Jean-Philippe Imparato, nuovo CEO di Alfa Romeo dopo la nascita del Gruppo Stellantis, ha dichiarato che la piattaforma Giorgio, quella su cui sono nate Giulia e Stelvio, verrà integrata all’interno del Gruppo e sarà aggiornata – probabilmente – per ospitare delle motorizzazioni elettrificate, anche se questo rimane ancora nel campo dell’ipotetico. Quello che sorprende, invece, è che qualcuno in Gran Bretagna ha modificato il suo Stelvio Quadrifoglio con un bodykit molto appariscente salvo poi pentirsene, mettendo così la vettura in vendita su eBay.

Il SUV del Biscione elaborato

Il supersportivo SUV italiano è stato “oltraggiato” con un kit widebody, che ha rovinato le linee armoniche del progetto originale. Con queste modifiche, che fanno molto Fast & Furious, si nota come lo Stelvio adesso sia provvisto di passaruota ancora più larghi, di un livello aggiuntivo di minigonne e di un altro spoiler inferiore nella parte anteriore.

Meccanica inalterata

Gli interni e la meccanica, invece, non ha subito modifiche, lasciando stock il propulsore 2.9 litri da 510 CV. Il prezzo della vettura è di circa 65.000 sterline, pari a quasi 75.000 euro al cambio attuale, per un esemplare con 10.000 km sulle spalle. Il prezzo non è certo d’assalto e sarà difficile venderla in questo stato, mentre sarebbe molto più facile vendendola ripristinando il suo look originale.