La produzione del SUV compatto Alfa Romeo Tonale ha raggiunto un traguardo storico: 100.000 unità prodotte. Questo importante risultato è stato celebrato nello stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano d’Arco, simbolo della qualità e dell’innovazione dell’industria automobilistica italiana. Il modello, interamente realizzato in Italia, rappresenta l’eccellenza del design e dell’ingegneria nazionale, portando avanti una tradizione che unisce automazione avanzata e rigorosi controlli di qualità.

Un modello tutto italiano

Il successo del SUV italiano non si limita alla produzione, ma si estende al mercato globale, dove è apprezzato per la sua estetica elegante e le sue tecnologie all’avanguardia. Le motorizzazioni ibride e plug-in hybrid rispondono alla crescente domanda di soluzioni sostenibili, senza compromettere le prestazioni che contraddistinguono il marchio Alfa Romeo. In particolare, la versione plug-in hybrid Q4 da 280 CV rappresenta un punto di riferimento per chi cerca potenza e rispetto per l’ambiente.

Tra gli elementi distintivi del modello spiccano le linee fluide della carrozzeria, che esprimono dinamismo e raffinatezza, e gli interni premium, caratterizzati da materiali di alta qualità. A questi si aggiunge un sistema di infotainment evoluto, che garantisce un’esperienza di guida connessa e intuitiva. L’introduzione della versione “Intensa” nel 2025 ha ulteriormente elevato gli standard, introducendo un nuovo display, comandi riprogettati per il cambio automatico e motorizzazioni potenziate.

Il raggiungimento delle 100.000 unità prodotte rappresenta un momento cruciale per Stellantis, il gruppo automobilistico che sovrintende alla produzione Alfa Romeo. Questo traguardo sottolinea l’importanza dello stabilimento di Pomigliano d’Arco, un vero e proprio fiore all’occhiello per il Mezzogiorno italiano. La fabbrica non è solo un centro di produzione, ma anche un esempio di come tradizione e innovazione possano coesistere per creare prodotti di altissima qualità.

Un bel traguardo

Guardando al futuro, Alfa Romeo punta a consolidare ulteriormente la sua posizione nel segmento dei SUV compatti premium. La Tonale è il simbolo di una strategia che mira a coniugare i valori tradizionali del marchio – stile, ingegneria e passione – con le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Questo modello, che incarna perfettamente il DNA Alfa Romeo, continuerà a essere un punto di riferimento per gli appassionati di automobili di tutto il mondo.

In conclusione, il successo della Tonale non è solo un traguardo numerico, ma anche un riconoscimento della capacità del SUV italiano di rispondere alle sfide di un mercato sempre più competitivo. Grazie all’impegno di Stellantis e alla dedizione dello stabilimento di Pomigliano d’Arco, Alfa Romeo dimostra ancora una volta di essere un simbolo di eccellenza e innovazione nel panorama automobilistico globale.