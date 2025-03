Tradizione e innovazione si incontrano nel nuovo Alfa Romeo Stelvio, un SUV che sfida il mercato con una doppia anima: motore a combustione interna e versione completamente elettrica. La casa del Biscione si prepara a ridefinire il futuro di uno dei suoi modelli più iconici, offrendo flessibilità in un settore sempre più orientato verso l’elettrificazione totale.

In fase di sviluppo

Avvistato durante i collaudi invernali in Svezia, come dimostrato da Carbuzz.com, il rinnovato Stelvio punta su una strategia controcorrente. Mentre molti costruttori si concentrano esclusivamente sui veicoli elettrici, Alfa Romeo propone una soluzione ibrida affiancata a una variante completamente elettrica. Questo approccio consente di mantenere viva la tradizione motoristica senza rinunciare alla transizione ecologica.

La nuova generazione del SUV si baserà sulla piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis, un’architettura versatile già adottata da modelli come la Jeep Wagoneer S e la Dodge Charger Daytona. Le indiscrezioni suggeriscono che sarà la versione con motore elettrico a debuttare per prima, seguita successivamente dalla variante con motore ibrido, probabilmente in configurazione PHEV.

Design ancora camuffato

Dal punto di vista estetico, le foto spia mostrano un veicolo con un design camuffato, ma si intravedono dettagli distintivi. Il cofano prominente, le generose prese d’aria e un passo allungato conferiscono proporzioni sportive e imponenti. Il frontale richiama il classico design Alfa Romeo, con una calandra più squadrata e tradizionale, luci diurne sottili e proiettori integrati nel paraurti.

L’interno del nuovo Alfa Romeo Stelvio promette un salto di qualità, con materiali pregiati e tecnologie avanzate. Saranno presenti display digitali, finiture in alluminio e pelle, e un sistema audio premium nella versione “Intensa”, sottolineando l’intento di Alfa Romeo di posizionarsi nel segmento premium.

Il lancio ufficiale è previsto per la fine del 2025, con l’arrivo nelle concessionarie nei primi mesi del 2026. Tuttavia, il CEO Santo Ficili ha segnalato possibili ritardi nella produzione dei motori elettrici presso lo stabilimento ungherese. Con questa nuova strategia, Alfa Romeo dimostra di voler bilanciare l’innovazione tecnologica con il rispetto per la propria eredità motoristica, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni di propulsione senza sacrificare il DNA sportivo che caratterizza il marchio.