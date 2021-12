Alfa Romeo Stelvio: 301 esemplari per la Guardia Civil

L’Alfa Romeo non è apprezzata solamente dai suo clienti e da tanti appassionati nel mondo, anche la Guardi Civil spagnola preferisce le auto del Biscione per le sue attività, riconoscendone le proverbiali doti dinamiche, lo dimostra un rapporto con il Brand italiano che è nato con una commessa di 156 Crosswagon, è proseguito con l’arruolamento della 159, e adesso si è concretizzato ulteriormente con la Stelvio che, dopo i 97 esemplari iniziali, è stata richiesta in altre 301 unità.

L’Alfa Romeo ha vinto la gara per la fornitura

Non c’era una gara automobilistica in corso, ma quella per l’assegnazione delle vetture alla Guardia Civil, e l’Alfa Romeo l’ha vinta sia livello tecnico che economico, soddisfando al meglio i requisiti richiesti. Così, il modello prescelto è la Stelvio 2.2 da 190 CV con cambio automatico ad 8 marce e, ovviamente, la trazione integrale Q4. Un’auto capace di ben figurare in un eventuale inseguimento e di cavarsela alla grande anche in condizioni meteo avverse.

Livrea specifica e luci d’ordinanza

Chiaramente, rispetto alle Stelvio convenzionali, che vediamo circolare su strada, quelle in divisa presentano le immancabili luci lampeggianti, il pannello per comunicare eventuali indicazioni ad altri veicoli ed una livrea distintiva che la rende subito individuabile dagli automobilisti.

Un SUV pensato per una guida sportiva

La piattaforma derivata da quella della Giulia e opportunamente adattata al baricentro più alto, uno sterzo rapido e molto comunicativo, oltre ad una tenuta di strada irreprensibile e ad un’agilità da sportiva pura, rendono la Stelvio un SUV con delle caratteristiche dinamiche uniche, perfetta anche per le operazioni di polizia. Il 2.2 turbodiesel inoltre consente di ottenere anche una certa economia d’esercizio, offrendo un valido compromesso tra prestazioni e consumi, grazie anche alla coppia disponibile già dai bassi regimi ed all’azione del cambio ad 8 rapporti.