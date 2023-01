Alfa Romeo: la nuova supercar anticipata su Instagram

L’Alfa Romeo è in fase di crescita, finalmente! La Tonale ha portato nuova linfa nella gamma del Biscione e, con le vetture che arriveranno nel prossimo futuro, il Brand sarà ancora più attivo sul mercato. Ma intanto, sul canale Instagram ufficiale della Casa, in un reel, un dettaglio anticipa la nuova supercar.

Alfa Romeo: la supercar anticipata da un faro

Nel breve filmato, tra i tanti effetti, e la moltitudine di auto e particolari che si intravedono molto velocemente, ecco che spunta un dettaglio. Un faro posteriore che anticipa la nuova supercar. E’ chiaro che è troppo poco per poter dire qualcosa di concreto a riguardo, per fare ipotesi su motore, carrozzeria, ed altro ancora. Ma è indubbio che si tratta di una trovata per accrescere l’attenzione su un’Alfa Romeo destinata agli appassionati più sfrenati del Marchio. Infatti, di recente, fari posteriori circolari si erano visti sulle 8C Competizione e sulla 4C, per cui ecco che l’immaginazione galoppa alla vista di un dettaglio.

Il Ceo Imparato ce l’aveva detto

In occasione della presentazione della Tonale, il Ceo Jean-Philppe Imparato, con un fare istrionico ci aveva raccontato, in maniera informale, su cosa stava bollendo in pentola in Casa Alfa Romeo. Ci aveva rassicurato sulla volontà del Brand di continuare a sviluppare sportive. Ecco, quelle parole, al tempo colme di speranza, ma altrettanto nebulose, adesso vengono suffragate da un indizio che lascia intuire le future intenzioni della Casa del Biscione.

Ibrida, elettrica o termica?

Considerando la tendenza di Alfa Romeo di volgere nel breve periodo verso l’elettrico, non è escluso che l’auto in questione possa essere a batteria. Inoltre, ora che la Tonale ha sdoganato l’ibrido plug-in anche in Casa Alfa, non è detto che questa soluzione non possa essere praticabile. Ma il Marchio italiano potrebbe anche stupirci con un ultimo modello sportivo dal cuore esclusivamente termico esaltato da un corpo vettura leggero.

