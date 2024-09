Alfa Romeo lascia il segno al “Chantilly Arts & Élégance Richard Mille”

È finita la settima edizione di “Chantilly Arts & Élégance Richard Mille”, il prestigioso concorso di eleganza che unisce il mondo delle automobili con l’arte e l’eleganza. Nato nel 2014 e da sempre ospitato presso il Domaine du Château de Chantilly nell’Alta Francia, l’evento esclusivo ha conquistato rapidamente una crescente notorietà tra il pubblico e gli addetti ai lavori, tanto da raggiungere quella dei blasonati appuntamenti organizzati a Pebble Beach (USA) e a Villa d’Este (Italia). Alfa Romeo ha reso omaggio alla manifestazione francese esponendo tre esemplari.

Le Alfa Romeo esposte

Le protagoniste del Biscione di grande fascino sono state: la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, il famoso prototipo di stile 33 Spider Cuneo del 1971, esposto normalmente presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese; e la nuovissima Junior, il modello che segna il ritorno del marchio globale italiano nel segmento più rilevante in Europa e che proprio durante il weekend ha debuttato nell’atteso porte aperte dei concessionari francesi.

Le tre vetture hanno coinvolto gli appassionati visitatori in un’area espositiva allestita presso il raffinato giardino alla francese di André Le Nôtre, una delle maggiori attrazioni del castello di Chantilly, svelando quel sottile filo rosso che lega le creazioni meccaniche Alfa Romeo di ieri e di oggi. Il prototipo di stile della nuova Alfa 33 Stradale, ha debuttato in un evento pubblico in Francia, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare il fil rouge che proietta nel futuro i valori fondanti dell’heritage Alfa.

I successi del passato

Va infine ricordato che “Chantilly Arts & Élégance Richard Mille” rilancia il format dei concorsi di eleganza che proprio in Francia erano nati negli anni Venti del secolo scorso, quando le vetture in mostra erano accompagnate da un manichino vestito da una casa di moda. Negli anni recenti Alfa è stata sempre presente al concorso di Chantilly con le sue vetture appartenenti a collezionisti privati, vincendo nel 2016 il titolo di “Best of Show” con una splendida Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Berlinetta Touring del 1938.