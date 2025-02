Nuovo gioiello tecnologico per la Polizia Locale di Acquaviva delle Fonti: l’Alfa Romeo Junior in livrea Blu Lord, dotata di motorizzazione ibrida e sistemi all’avanguardia per il controllo del territorio.

La prima divisa dell’Alfa Romeo Junior

L’amministrazione pugliese ha scelto di ampliare la propria flotta con un veicolo che unisce prestazioni ed ecosostenibilità. Il nuovo modello, equipaggiato con un propulsore ibrido da 1.2 litri capace di erogare 136 CV, rappresenta l’ultima evoluzione delle auto in dotazione alle forze dell’ordine.

L’allestimento, curato nei minimi dettagli dalla Bertazzoni, trasforma la Junior in un vero e proprio ufficio mobile. Ogni componente è stato sottoposto a rigidi protocolli di validazione prima dell’installazione definitiva, garantendo così i più alti standard di affidabilità e sicurezza.

La scelta cromatica non è casuale: la verniciatura in Blu Lord, la stessa utilizzata dall’Arma dei Carabinieri, si combina con elementi microprismatici ad alta rifrangenza, assicurando massima visibilità in ogni condizione atmosferica e di illuminazione.

Spazio interno razionalizzato

Particolare attenzione è stata dedicata all’organizzazione degli spazi interni, con l’innovativo Mobility Kit che ottimizza la gestione del vano bagagli, permettendo agli agenti di avere sempre a portata di mano l’equipaggiamento necessario per le operazioni sul campo.

A completare la dotazione tecnica spicca la barra luminosa Stellar, caratterizzata da un design aerodinamico che si integra perfettamente con le linee del veicolo, garantendo al contempo prestazioni illuminotecniche di primo livello.

La scelta della Junior conferma l’impegno della Polizia Locale verso una mobilità più sostenibile, coniugando l’efficienza operativa con il rispetto dell’ambiente. I sistemi di assistenza alla guida e la connettività avanzata completano un pacchetto che rappresenta lo stato dell’arte nel settore dei veicoli di servizio.