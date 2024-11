Alfa Romeo in crescita sul mercato nel mese di ottobre 2024

Il mese di ottobre si è chiuso col segno positivo per Alfa Romeo, sul fronte commerciale in Italia. I numeri sono in crescita su tutti i fronti, anche se con progressi molto contenuti. Si rafforza, comunque, un trend, che incoraggia i manager del “biscione“.

La casa automobilistica milanese ha messo a segno degli incrementi sia nel segmento privati che nel canale flotte, gestito dai concessionari. Sul primo fronte si registra un’ascesa nei volumi dello 0.25%, rispetto al mese di settembre, mentre nell’area “fleet by dealer” il passo avanti è stato dello 0.65% (+0.2% sullo stesso mese dello scorso anno).

Le note più felici, per Alfa Romeo, giungono dalla Stelvio. Il noto SUV ha visto crescere la sua quota di mercato, raggiungendo a ottobre un indice di penetrazione, nel segmento di appartenenza, pari al 7.6%. Questa cifra supera di 1.6 punti percentuali il livello raggiunto nel mese di settembre. Ciò è stato reso possibile da una crescita trasversale del modello nei canali in cui prende forma la sua distribuzione commerciale.

In quello privato, la Stelvio ha raggiunto una segment share del 5.7%, con un progresso di 2.2 punti percentuali sul mese precedente. La quota di incidenza si attesta al 6% nel comparto “fleet by dealer”, dove si è registrata una crescita dell’1.8% dei volumi. Nel canale del noleggio a lungo termine, il D-SUV di Alfa Romeo ha raggiunto una quota del 10.9%, con un progresso del 4% sulla lettura relativa a settembre.

Dati positivi giungono anche dalla Giulia, che migliora di 3.3 punti percentuali la performance del mese precedente, raggiungendo ad ottobre il 3.6% dei volumi commerciali nel suo segmento. Per la berlina sportiva del “biscione”, la quota di mercato, nel canale privati, è stata del 5.6%, con un aumento di 2 punti rispetto a settembre 2024.

Incoraggianti i segnali che giungono dalla nuova Alfa Romeo Junior. Questa, dal momento del lancio ad oggi, ha raccolto più di 3.600 ordini complessivi. Ecco le parole di Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia: “Sono molto soddisfatto delle performance commerciali registrate ad ottobre, segno che il brand continua a regalare emozioni viscerali alla propria clientela. Voglio ringraziare l’intera squadra e la nostra rete di vendita”.