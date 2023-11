Alfa Romeo: anche nel terzo trimestre 2023 crescita costante per il brand di Stellantis

Alfa Romeo continua a registrare risultati molto incoraggianti. Anche i dati di vendita pubblicati nei giorni scorsi dal gruppo Stellantis confermano la continua crescita della casa automobilistica del Biscione a livello globale anche nel corso del terzo trimestre del 2023. A livello globale fino ad ora le vendite dello storico marchio milanese sono cresciute del 39 per cento mentre se facciamo riferimento al solo terzo trimestre del 2023 e lo paragoniamo a quello dello scorso anno, la crescita è pari a +10 per cento.

Anche nel terzo trimestre del 2023 continua la crescita costante di Alfa Romeo a livello globale

L’Europa si conferma come l’area del mondo in cui Alfa Romeo va meglio. Il Biscione nel nostro continente ha registrato una crescita del 66% rispetto allo scorso anno fino ad ora nel 2023. Per quanto riguarda invece il terzo trimestre 2023 la crescita è del 15%. Molto positiva la situazione anche in Africa e Medio Oriente dove la casa milanese ha visto aumentare le sue immatricolazioni del 128 per cento nell’intero anno e del 66 per cento nel terzo trimestre 2023. Segno positivo anche nell’l’area India-Asia Pacifico dove di recente ha debuttato il SUV Tonale che ha sicuramente contribuito alla crescita delle vendite del 27 per cento rispetto allo scorso anno. Negli Stati Uniti dove Tonale è stato appena messo in vendita si registra una crescita delle immatricolazioni del 7 per cento rispetto allo scorso anno.

Segnaliamo infine che Alfa Romeo nel corso del trimestre ha fatto ufficialmente il suo debutto in alcuni nuovi mercati come quello della Martinica, a Singapore, a Hong Kong, e in Arabia Saudita. Si tratta insomma di ottimi risultati che fanno ben sperare per il futuro del Biscione che sarà ricco di novità con l’arrivo nel 2024 di un nuovo SUV compatto e poi a seguire delle nuove Giulia e Stelvio nel 2025 e nel 2026. Nel biennio 2027 e 2028 il brand premium di Stellantis tornerà nel segmento E con una berlina coupè e con un SUV.