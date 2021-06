Alfa Romeo: all’asta il raro motore V1035, V10 da Formula 1

Alfa Romeo V1035, questo è il nome in codice del motore da F1 che si trova attualmente in vendita, e che sarà oggetto di offerte all’asta fino a venerdì 2 luglio 2021 alle 21:00. Tale propulsore è un mito assoluto, perché avrebbe dovuto equipaggiare la Ligier nel campionato di Formula 1 del 1990, andando a rinsaldare la tradizione del Biscione di Arese in questa competizione.

La sigla V1035 indica il frazionamento e la cilindrata: 10 cilindri per 3,5 litri. L’opera del celebre ingegner Pino D’Agostino era in grado di sviluppare circa 620 CV a 13.300 giri, con una coppia di 340 Nm a 9.500 giri. Per capire, all’epoca il V12 della Ferrari arrivava ad appena 585 CV.

Storia

Come abbiamo anticipato, il V1035 Alfa Romeo avrebbe dovuto trovar posto nelle Ligier F1 del 1990, ma a causa di alcuni disaccordi dell’ultimo minuto, non se ne fece di nulla. Una parte di questo stock, composto da 15 propulsori, è stato impiegato nella Alfa Romeo 164 Pro-car, che doveva esordire quell’anno in una categoria estrema, che purtroppo non vide mai la luce. Si trattava della Production Car, un’intuizione di Bernie Ecclestone, che voleva far correre delle vetture silhouette, ovvero con una carrozzeria ben nota al grande pubblico che richiamasse modelli di produzione, ma con una meccanica da Formula 1.

E in effetti la 164 Pro-Car aveva una un telaio monoscocca in kevlar a cui venivano ancorati dei tubolari in alluminio, mentre le sospensioni sia anteriori che posteriori erano a doppi quadrilateri deformabili del tipo “push rod”. Il fondo piatto, poi, provvedeva a generare la deportanza necessaria per velocità superiori ai 350 km/h. A questo proposito, secondo l’Alfa l’accelerazione da 0 a 100 km/h avveniva in soli 2,1 secondi.

Caratteristiche

Il V1035 aveva un angolo tra le bancate di 72° e 3,5 litri di cilindrata, erogava 620 CV a oltre 13.000 giri e 383 Nm di coppia a 9.500 giri, ma soprattutto precorreva un indirizzo tecnico che avrebbe poi caratterizzato la F1 degli anni Novanta. L’esemplare attualmente in vendita risulta essere in ottime condizioni e usato pochissimo. Un grande affare per chiunque voglia un motore Alfa Romeo da leggenda.