Alfa Romeo farà un sensazionale debutto pubblico nel Regno Unito con la sua esclusiva 33 Stradale al Goodwood Festival of Speed di quest’anno, segnando la sua prima apparizione fuori dall’Italia. Accanto a essa, Alfa Romeo presenterà la Junior, la sua prima auto completamente elettrica, al prestigioso evento di luglio.

La 33 Stradale, che ha recentemente vinto il Design Concept Award al Concorso di Eleganza di Villa d’Este, sarà esposta vicino al Supercar Paddock. Questo modello, ispirato all’iconica vettura del 1967, segna il ritorno di Alfa Romeo nel mondo delle auto ‘fuoriserie’, con una produzione limitata a soli 33 esemplari.

Ogni vettura è unica, poiché i clienti collaborano con il Centro Stile Alfa Romeo e la Bottega, un laboratorio creativo che richiama le officine rinascimentali e i carrozzieri degli anni ’60, per personalizzare la propria auto. La 33 Stradale può essere equipaggiata con un motore V6 biturbo da 3,0 litri con oltre 620 CV o con un propulsore elettrico da oltre 750 CV.

Parallelamente, l’Alfa Romeo Junior farà il suo debutto in Electric Avenue al Festival. Questa vettura rappresenta un’evoluzione significativa per Alfa Romeo, essendo la prima completamente elettrica della casa. La Junior, compatta e sportiva, offre due varianti di potenza: una da 156 CV con un’autonomia fino a 250 miglia e una più potente da 280 CV con un’autonomia fino a 215 miglia. Entrambe le versioni incarnano il DNA sportivo di Alfa Romeo, con una ricarica rapida che permette di passare dal 10% all’80% in meno di 30 minuti grazie a un caricabatterie rapido da 100 kW.

La Junior si distingue anche per la sua leggerezza e l’ottimale distribuzione delle masse, che le conferiscono una tenuta di strada eccezionale. La versione Veloce, in particolare, è dotata di uno sterzo diretto, sospensioni sportive ribassate, barre antirollio e un potente impianto frenante con dischi anteriori da oltre 380mm. Inoltre, il differenziale Torsen garantisce una trazione ottimale in tutte le condizioni.

La Junior sarà disponibile in tre allestimenti: Elettrica e Speciale, entrambe con il motore da 156 CV, e Veloce con 280 CV. Gli ordini per le versioni Elettrica e Speciale sono già aperti. Dopo il Festival of Speed, la Junior sarà protagonista di un tour nel Regno Unito, offrendo al pubblico la possibilità di conoscerla da vicino in varie città tra cui Bristol, Birmingham, Leicester e Londra.