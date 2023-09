Alfa Romeo 4E: ecco come sarà l’erede elettrica della 4C [RENDER]

Alfa Romeo 4E è il nome che potrebbe avere il successore elettrico della Alfa Romeo 4C, la coupé sportiva del marchio italiano che è stata prodotta dal 2013 al 2019. Si tratterebbe di una vettura a due posti, con una carrozzeria in fibra di carbonio, che avrebbe come obiettivo quello di competere con la Porsche Boxster EV, la versione a zero emissioni della famosa roadster tedesca. La 4E sarebbe costruita sulla piattaforma elettrica modulare di Stellantis. La conferma che si potrebbe chiamare così questo modello è stata data da Daniel Guzzafame responsabile del prodotto del Biscione che però ha precisato che il nome non è stato ancora deciso ufficialmente e potrebbe anche cambiare.

Ecco come potrebbe apparire la futura Alfa Romeo 4E

Alfa Romeo 4E avrà un design molto sportivo e aerodinamico con elementi di stile visti nella recente Alfa Romeo 33 Stradale. Inoltre l’auto dovrebbe avere anche alcuni spunti presi direttamente dalla mitica Alfa Romeo “Duetto” degli anni ’60 di cui sarà diretta discendente. La vettura dovrebbe nascere su piattaforma STLA Medium e potrebbe avere lo stesso motore da 1.000 cavalli della futura Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Per quanto riguarda l’autonomia potrebbe essere di poco inferiore agli 800 km previsti per la Giulia in quanto la batteria potrebbe essere più piccola per garantire alla vettura di essere leggera.

Il suo arrivo non dovrebbe avvenire prima del 2027. L’auto farà parte del programma “Bottega” di Alfa Romeo che nei prossimi anni lancerà supercar in edizione limitatissima di meno di 100 unità. Qui vi mostriamo due rendere di Alfa Romeo 4E pubblicati dai siti Autocar e Carscoops che ipotizzano il design di questa futura auto del Biscione.