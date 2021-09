Acura RDX 2022: debutta il restyling

La trasformazione di Acura continua e intanto l’azienda Nordamericana ha introdotto il restyling 2022 della sua RDX.

Novità estetiche

Traendo ispirazione dall’MDX ridisegnato, l’RDX sfoggia una nuova fascia anteriore che imita la sorella maggiore. I cambiamenti sono immediatamente evidenti in quanto il modello ora presenta prese d’aria verticali e una griglia rivista con una cornice più sottile.

Le modifiche continuano al posteriore con un paraurti leggermente rivisto e un nuovo sistema di scarico doppio rettangolare. Altri punti salienti includono un nuovo colore Liquid Carbon Metallic e cerchi in lega da 19 e 20 pollici aggiornati.

Gli interni

I cambiamenti interni sono relativamente modesti, ma gli acquirenti troveranno un nuovo tachimetro digitale da 7 pollici, Android Auto wireless e Apple CarPlay. Il modello 2022 ottiene anche l’integrazione con Amazon Alexa, che consente ai conducenti di chiedere ad Alexa di riprodurre musica, effettuare chiamate, controllare dispositivi domestici intelligenti, trovare parcheggi e navigare verso una posizione specifica.

Inoltre, le RDX dotate di interni Saddle Brown hanno una nuova finitura in bronzo applicata al rivestimento in alluminio. Il pacchetto tecnologico è stato anche aggiornato per includere un caricabatterie wireless per smartphone e un sistema di illuminazione ambientale a LED IconicDrive con 27 combinazioni di colori distinte.

Advance e Technology

Data la popolarità del pacchetto A-Spec, la sua disponibilità è stata ampliata per includere le varianti Advance e Technology. Con questi il sistema gode di vari aggiornamenti tra cui un nuovo volante a fondo piatto, cuciture a contrasto e pannelli delle portiere che ora presentano inserti in Ultrasuede. I clienti possono anche ordinare un nuovo interno in pelle Orchid.

Sebbene le modifiche all’equipaggiamento siano minori, gli ingegneri hanno fatto di tutto per creare una cabina più silenziosa. Come parte di questo processo, il crossover è stato dotato di vetro acustico, nuovi rivestimenti del parafango anteriore, nuovi isolanti acustici e un cuscinetto isolante più spesso nel cruscotto. Il modello sfoggia anche un sistema di cancellazione del rumore migliorato e una messa a punto del motore rivista che riduce il regime del minimo a freddo da 1.100 giri/min a 950 giri/min.

Motore

Sotto il cofano c’è il noto motore a quattro cilindri turbo da 2,0 litri che produce 272 CV e 380 Nm di coppia. È collegato a una trasmissione automatica a dieci velocità che può essere abbinata a un sistema di trazione integrale Super Handling opzionale con tecnologia di torque vectoring.

Dal punto di vista del telaio l’RDX 2022 beneficia di una sospensione risintonizzata e di un sistema dinamico integrato aggiornato con quattro modalità – Normale, Comfort, Sport e Neve – che presentano una programmazione più distinta. Acura sostiene anche che la sensazione del pedale del freno è stata migliorata grazie a un servofreno elettronico.

Sul fronte della sicurezza il sistema di avviso di collisione anteriore è stato aggiornato grazie all’aggiunta della frenata di emergenza automatica per i pedoni che opera a velocità superiori a 10 km/h. Anche il sistema monitoraggio degli angoli ciechi è stato migliorato grazie a una funzione di assistenza al cambio di corsia e a un raggio di rilevamento quattro volte maggiore.

Acura ha anche aggiunto un nuovo sistema di memoria delle cinture di sicurezza posteriori e un sistema di riconoscimento dei segnali stradali più accurato, che ora utilizza una fotocamera anziché i dati GPS. Le varianti tecnologiche ottengono anche un nuovo sistema di frenata a bassa velocità anteriore e posteriore, che può attivare automaticamente i freni in caso di collisione imminente.

L’RDX 2022 inizierà ad arrivare nelle concessionarie all’inizio di novembre e sarà affiancato da un’edizione PMC, limitata a 200 unità. È dotato di un esterno Long Beach Blue Pearl e pelle Orchid Milano proprio come la top di gamma NSX Type S.