Acura NSX: i teaser ufficiali della versione speciale Type S

All’imminente Monterey Car Week 2021, in programma dal prossimo 12 agosto, sarà svelata la versione speciale Type S della supercar Acura NSX. Come sottolineato dallo stesso brand premium di Honda, sarà prodotta in serie limitata come edizione finale della vettura che l’anno prossimo uscirà definitivamente di scena.

Solo 350 esemplari numerati

Infatti, la nuova Acura NSX Type S rappresenterà l’unica configurazione disponibile nella gamma Model Year 2022. Inoltre, sarà assemblata dalla divisione statunitense Performance Manufacturing Center in soli 350 esemplari numerati. Confermata anche la tecnologia Sport Hybrid a propulsione ibrida con il motore a benzina 3.5 V6 biturbo, la trazione integrale SH-AWD, i tre propulsori elettrici e il cambio automatico a doppia frizione DCT a nove rapporti.

Oltre 600 CV di potenza?

Non è ancora chiaro se questa speciale declinazione Final Edition in serie limitata sarà proposta anche sul mercato europeo come Honda NSX Type S, perché 300 esemplari saranno destinati al mercato statunitense e 30 unità al mercato giapponese. Per quanto riguarda le prestazioni, stando alle indiscrezioni, dovrebbe erogare oltre 600 CV di potenza complessiva e circa 680 Nm di coppia massima. Introdotta nel 2016, la Honda NSX è stata venduta in più di 1.500 esemplari oltreoceano e in più di 2.500 unità nel resto del mondo.