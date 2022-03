Abarth: la nuova gamma 595 e 695

Abarth ha lanciato la sua nuova gamma di prodotti con due nuovi modelli, l’Abarth 595 da 165 cavalli e l’Abarth 695 da 180 cavalli.

Nuova Abarth 595 2022

L’Abarth 595 è proposta con cerchi in lega da 16 pollici, doppio scarico cromato, fendinebbia anteriori e calotte degli specchietti in tinta carrozzeria. Le finiture interne e le maniglie delle porte sono cromate/satinate e le coperture dei pedali sono in acciaio inossidabile.

La nuova Abarth 595 monta il motore T-Jet Euro 6D Final da 1,4 litri da 165 cavalli, con il quale raggiunge una velocità massima di 218 chilometri orari. Questo powertrain viene proposto con cambio manuale, ma può essere dotato, come optional, di un cambio automatico a cinque rapporti con paddle al volante. L’Abarth 595 può essere inoltre equipaggiata con il 595 Turismo Pack, più incentrato sullo stile, o con il F595 Pack, che ne esalta invece il lato sportivo.

Nuova Abarth 695 2022

Dal canto suo l’Abarth 695 aggiunge alcuni elementi che ne esaltano la sportività, come i sedili in tessuto Sabelt con scocca grigio opaco, gli speciali cerchi in lega da 17 pollici e l’impianto di scarico Record Monza. Risaltano anche alcuni dettagli in ‘tar cold grey’, dalle modanature alle maniglie delle portiere e alle calotte degli specchietti fino alla fascia della plancia. Inoltre l’abitacolo rivestito in Alcantara si abbina al volante in fibra di carbonio e al pomello della leva del cambio in alluminio.

La nuova Abarth 695 è dotata di un motore T-Jet da 1,4 litri che sviluppa 180 cavalli, con il quale può raggiungere una velocità massima di 225 chilometri orari. L’Abarth 695 può essere inoltre ulteriormente personalizzata con il 695 Turismo Pack, che ne esalta le doti stilistiche, oppure con il 695 Competizione Pack, incentrato maggiormente su esclusività, prestazioni e spirito racing.