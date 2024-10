L’Abarth 600e rappresenta la nuova frontiera elettrica del marchio dello Scorpione, unendo prestazioni elevate e un design ricco di dettagli sportivi. Il nuovo B-SUV elettrico debutta con due versioni: la Abarth 600e Turismo e la Scorpionissima, edizione limitata a soli 1.949 esemplari, in omaggio all’anno di fondazione del brand. Questo modello prende origine dalla Fiat 600e, ma con un’identità ben definita grazie a una serie di modifiche stilistiche e aerodinamiche che esaltano il carattere sportivo del veicolo.

Design e colorazioni

Esteticamente, la 600e si distingue per un body kit specifico e componenti ottimizzate per una migliore aerodinamica. Paraurti ridisegnati, spoiler posteriori e cerchi in lega diamantati da 20 pollici contribuiscono a una silhouette aggressiva. Testata nella galleria del vento, la carrozzeria è studiata per garantire stabilità e maneggevolezza anche a velocità elevate. Tra le particolarità del modello troviamo il logo dello scorpione elettrificato, presente in varie aree della vettura, e un coprimozzo ispirato ai bulloni monoblocco, che sottolinea l’attenzione ai dettagli.

La Abarth 600e Turismo è disponibile in vari colori vivaci come Verde Acid, Bianco Antidote, Arancione Shock e Nero Venom, mentre la Scorpionissima, edizione limitata, è proposta in Verde Acid e nell’esclusivo Viola Hypnotic. All’interno, il design dell’abitacolo è simile a quello della FIAT 600e, ma con modifiche che rispecchiano lo spirito sportivo Abarth: sedili racing, volante in pelle e alcantara, e pedali in alluminio. La Scorpionissima si distingue per i sedili Sabelt racing in Alcantara, mentre la versione Turismo offre sedili in tessuto con un motivo a strisce.

Il cuore tecnologico della 600e include un display digitale da 7 pollici e un sistema di infotainment con schermo da 10,25 pollici, dotato di funzionalità avanzate come il monitoraggio della coppia in tempo reale e un assistente vocale potenziato da ChatGPT. Esclusiva della Scorpionissima è il Sound Generator, che riproduce il classico rombo Abarth, regalando un’esperienza acustica unica anche su un’auto elettrica.

Abarth 600e, motore elettrico e prestazioni

La piattaforma Perfo eCMP, sviluppata con Stellantis Motorsport, ospita un motore elettrico da 207 kW (280 CV) per la Scorpionissima e 175 kW (240 CV) per la versione Turismo. La prima versione scatta da 0 a 100 km/h in 5,85 secondi, la seconda in 6,24 secondi, con una velocità massima limitata a 200 km/h. Nonostante la potenza, l’autonomia rimane adeguata, con una percorrenza fino a 334 km (WLTP) grazie alla batteria da 54 kWh.

La guida si adatta alle diverse modalità disponibili: Turismo, con potenza ridotta per un’esperienza più fluida; Scorpion Street, per una maggiore reattività e potenza; e Scorpion Track, che massimizza prestazioni e divertimento con la configurazione sportiva dello sterzo e del pedale dell’acceleratore. La 600e monta pneumatici MICHELIN Pilot Sport EV e un sistema frenante Alcon con dischi anteriori di grandi dimensioni, garantendo sicurezza e controllo ottimali.