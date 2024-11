Torino festeggia i 125 anni di FIAT con una serie di eventi che celebrano la storia e l’innovazione del celebre marchio italiano. Dal 15 novembre 2024 al 4 maggio 2025, il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile – ospiterà la mostra “125 VOLTE FIAT. La modernità attraverso l’immaginario FIAT”. L’esposizione, curata da Giuliano Sergio e realizzata in collaborazione con il Centro Storico FIAT e l’Heritage HUB, propone un viaggio affascinante tra le pietre miliari della casa automobilistica torinese.

La mostra esplora il ruolo di FIAT nella modernizzazione dell’Italia, enfatizzandone l’impatto culturale e industriale. Attraverso otto macrosezioni tematiche, i visitatori potranno ammirare nove modelli iconici, tra cui la 508 Balilla, la 500 A Topolino e la Panda 30, fino alla moderna Fiat 500e, simbolo del Made in Italy e bestseller tra le city car elettriche. Il percorso espositivo è arricchito da opere d’arte, materiali d’archivio, fotografie e documenti audiovisivi che raccontano oltre un secolo di storia. Ad accompagnare l’evento, cinque incontri organizzati con l’Università di Torino approfondiranno i temi centrali della mostra.

Parallelamente, l’Heritage Hub propone la rassegna “INSOLITE E SORPRENDENTI FIAT”, che invita a scoprire i modelli meno conosciuti del brand. Un’esibizione unica mette in evidenza l’audacia progettuale di FIAT, spaziando dalla concept car Fiat Scia del 1993 al futuristico Vanzic del 1995. Tra i modelli esposti spiccano la Fiat 520, la versatile 600 Multipla e la 500 Barbie Edition, simbolo dello spirito pop e creativo del marchio.

L’esperienza continua presso il Centro Storico FIAT, dove saranno esposti materiali inediti selezionati in collaborazione con l’ISMEL, offrendo una visione approfondita sul legame tra FIAT e la cultura del lavoro italiano.

La mostra è un’occasione imperdibile per ripercorrere la storia di un marchio che ha saputo reinventarsi, influenzando la modernità e il design automobilistico. Prenotazioni obbligatorie per visitare l’Heritage Hub: consultare il sito ufficiale per maggiori dettagli.