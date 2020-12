Nave cargo con carico di auto: dopo l'incidente viene divisa in due

Di Tommaso Giacomelli martedì 8 dicembre 2020

Una nave cargo di oltre 180 metri, con un ricco carico di auto, si è capovolta sulle coste della Georgia. Le operazioni di smaltimento hanno diviso in due la nave mostrando il suo prezioso contenuto

Una nave cargo da più di 180 metri, la MV Golden Ray, è stata protagonista di un incidente che l'ha vista capovolgersi nel settembre del 2019. La grande nave portava un carico - fra l'altro - di oltre quattromila automobili, quando si è ribaltata fuori dal porto di Brunswick, in Georgia (USA). Da allora è partita un'azione per rimuovere il relitto dalla baia di Brunswick, una grande operazione che nell'ultimo mese ha visto tagliare lo scafo della nave in due grazie a una catena, per poi lavorare più agevolmente con i singoli pezzi. Grazie a questa divisione si è potuto vedere l'importante carico, dove si sono scorte una gran numero di vetture, fra le quali ci sono: Kia Telluride, GMC Terrain, crossover Subaru e Hyundai, nonché molte auto del Gruppo GM e dei furgoni RAM.



Lavori sofisticati

Le operazioni di smaltimento del relitto sono state portate avanti tramite la nave per trasporto di carichi pesanti Versabar VB-10000, usata anche sulle piattaforme petrolifere colpite dagli uragani. Tramite quest'ultima è stata poi usata la catena di acciaio (più di 120 metri di lunghezza, 36 chili per ogni anello) che, grazie a due motori, si può muovere su e giù alla velocità di 0,2 metri al minuto. Una squadra di operai specializzati è invece adibita ad accorciare la catena man mano che avanza, per tenerla in tensione mentre taglia la nave. La T&T Salvage taglierà successivamente la MV Golden Ray in otto diverse parti, che avranno un peso tra le 2700 e le 4100 tonnellate. Una volta tagliate, le parti verranno sollevate da delle imbracature in polietilene dal peso specifico molto alto. Il primo taglio, che ha diviso in due parti la nave, avrebbe dovuto impiegare circa 24 ore, ma alcune parti della nave si sono rivelate più resistenti del previsto. Questo ritardo è stato dovuto anche alla rottura della catena, successivamente riparata.



Le operazioni di smembramento

Il pezzo che è stato separato dalla nave capovolta, è stato fissato al ponte della nave trasportatrice, che si è diretta al sito dell'East River vicino a Brunswick dove il grosso pezzo verrà smantellato. Questa operazione verrà ripetuta per altre otto volte. Successivamente, il relitto si dirigerà verso un impianto di riciclaggio in Louisiana.