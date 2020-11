Dacia Duster Widebody Concept by Prior Design

Di Junio Gulinelli venerdì 20 novembre 2020

Il tuner tedesco re-interpreta in chiave racing la crossover low-cost franco/rumena

Prior Design è un preparatore tedesco che ci ha abituati a modifiche di vetture di fascia alta e sportive, ecco perché la sua ultima proposta ha suscitato grandi sorprese e aspettative, vista la base che è stata utilizzata. Infatti siamo di fronte a una Dacia Duster la cui carrozzeria è stata modificata con il risultato che vedete nelle immagini…

Come di consueto per questo specialista tedesco, la fibra di carbonio è protagonista. Il body-kit di questa Duster comprende vistose e generose appendici, sia la parte anteriore, quella posteriore che per le fiancate che si trasformano completamente per dare alla crossover compatta franco-romena un'immagine molto più radicale.

Altri componenti inclusi in questa proposta presentata da Prior Design, sotto la denominazione di Dacia Duster Widebody Concept, includono le ruote che consentono il montaggio di pneumatici più larghi ospitato da passaruota sovradimensionati. Nella parte posteriore spiccano i due scarichi e un piccolo spoiler superiore.

Va ricordato che Dacia Duster è uno dei SUV più venduti in Europa grazie al suo ottimo rapporto qualità prezzo. Per il momento la proposta di Prior Design è a livello di concept ed è stata svelata sulla pagina Facebook ufficiale del tuner tedesco. Diventerà alla fine un progetto reale o rimarrà un mero esercizio di design?