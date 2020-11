Opel Insignia 2021: prezzi, motori, allestimenti

Di dario montrone martedì 17 novembre 2020

Tutte le caratteristiche della Opel Insignia Model Year 2021, la nuova gamma della media tedesca proposta belle varianti Grand Sport e Sports Tourer

La nuova gamma Model Year 2021 della Opel Insignia è disponibile sul mercato italiano con prezzi a partire da 34.500 euro per la variante berlina con la denominazione Grand Sport e 35.500 euro per la variante Sports Tourer con la carrozzeria station wagon.



Tre allestimenti

A livello di allestimenti, la declinazione standard è proposta nelle configurazioni:





Business Edition



Business Elegance



Ultimate



I motori disponibili

Per quanto riguarda le motorizzazioni, per la nuova Opel Insignia Model Year 2021 sono previsti i propulsori diesel 1.5 CDTI a tre cilindri da 122 CV di potenza e 2.0 CDTI a quattro cilindri da 174 CV di potenza, anche in abbinamento al cambio automatico AT8 ad otto rapporti. Inoltre, è previsto anche il motore a benzina 2.0 Turbo da 200 CV di potenza abbinato al cambio automatico AT9 a nove rapporti. Il top di gamma, invece, è rappresentato dalla sportiva declinazione GSi, equipaggiata con il propulsore a benzina 2.0 Turbo da 230 CV di potenza, abbinato sia al cambio automatico AT9 a nove rapporti che alla trazione integrale AWD.



Tutte le novità della nuova gamma

Tra le novità della nuova Opel Insignia Model Year 2021 figurano i fari IntelliLux Led Pixel a 168 elementi e la retrocamera digitale con l'assistente di retromarcia, nonché i sedili ergonomici AGR anche in pelle o Alcantara. Dal mese di gennaio del 2021, invece, l'unità a gasolio più potente sarà commercializzata anche nella versione AWD a trazione integrale, esclusivamente nella configurazione che prevede anche il cambio automatico AT8 a otto rapporti.