Toyota Proace Verso Electric 2021: spazio all'elettrico

Di Rosario Scelsi martedì 17 novembre 2020

Toyota amplia ulteriormente la scelta della gamma elettrica con il nuovo Proace Verso Electric, disponibile in varie versioni.

La nuova Toyota Proace Verso Electric, attesa sul mercato all'inizio del 2021, allarga la gamma dei veicoli green della casa giapponese, sempre attenta al tema ecologico. Si tratta di un monovolume, ideale per le famiglie e per le aziende, che fa della flessibilità uno dei suoi punti di forza, in un quadro di prestazioni ambientali adeguate allo spirito "green".

Due le opzioni di batterie agli ioni di litio offerte, per intercettare meglio le esigenze specifiche degli acquirenti: all'unità da 50 kWh, che può fornire un'autonomia di guida fino a 230 km con una carica completa, si affianca quella da 75 kWh, che estende il raggio operativo della Toyota Proace Verso Electric fino a un massimo di 330 km (dati WLTP), senza rifornimento energetico. In entrambi i casi la potenza massima è di 136 CV DIN, con una coppia di 260 Nm. La velocità di punta è limitata elettronicamente a 130 km/h.



Ricarica da 7,4 e 11 kW

La batteria è collocata interamente sotto il pianale del veicolo, evitando qualsiasi interferenza con i volumi dell'abitacolo e del vano di carico, per uno sfruttamento ottimale degli spazi. Chiari i vantaggi anche in termini di abbassamento del baricentro, con benefici sul fronte della stabilità e della maneggevolezza.

La ricarica avviene con il caricabatterie monofase di serie da 7.4 kW, a cui si aggiunge l'opzione da 11 kW, nel caso si avvertisse la necessità di un rifornimento energetico più veloce. Quando il veicolo è collegato a una stazione da 100 kW, la batteria da 50 kWh può essere ricaricata in circa 30 minuti e la batteria da 75 kWh in circa 45 minuti.



Grande flessibilità

Il monovolume Toyota Proace Versi Electric è disponibile con tre lunghezze del corpo vettura: Compact, Medium e Long. I volumi di carico sono rispettivamente di 280, 640 e 1.060 litri, con tutti i sedili in posizione. Il carico utile massimo standard è di una tonnellata, ma può essere aumentato a 1.2 tonnellate - il migliore della categoria - come opzione sui veicoli dotati della batteria da 50 kWh. Quattro le configurazioni di bordo possibili, per un abitacolo in grado di ospitare fino a un massimo di nove persone.

Degni delle aspettative i livelli di connettività, comfort e sicurezza, con tutti i più recenti sistemi di assistenza alla guida Toyota Safety Sense. La gamma del Proace Verso Electric, le cui prime consegne sono attese per marzo 2021.