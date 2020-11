Sumitomo e Falken studiano il controllo pneumatici da remoto

Di Tommaso Giacomelli venerdì 13 novembre 2020

Sumitomo e Falken stanno sviluppando delle soluzioni per il monitoraggio degli pneumatici da remoto, funzione fondamentale per controllare le vetture a guida autonoma

Sumitomo Rubber Industries (SRI), casa madre di Falken, ha cominciato una serie di prove di collaudo per sviluppare una soluzione che possa consentire di monitorare e gestire da remoto la pressione e la temperatura degli pneumatici, elemento fondamentale per il funzionamento sicuro dei veicoli autonomi. Questa scelta consente di visualizzare a distanza i dati raccolti tramite cloud dal sistema di monitoraggio della pressione delle gomme (TPMS). Nei veicoli a guida autonoma, senza una persona fisica alla guida del veicolo a controllare la diagnostica in ogni istante, questa funzionalità garantisce che la pressione delle gomme venga conservata a livelli sicuri e ottimizzati anche per un minor consumo di carburante. Una pressione ottimale permette anche una manutenzione predittiva per evitare la foratura delle gomme e altri problemi inerenti alle condizioni degli pneumatici.



I test

I test, che si terranno in Giappone su 530 auto, prenderanno in causa la bontà della soluzione studiata da Sumitomo Rubber Industries come supporto a una guida più sicura e a una manutenzione ridotta. Il test valuterà anche la qualità complessiva e la convenienza del servizio attraverso il resoconto dei clienti. "L'insufficiente pressione degli pneumatici è una causa comune di forature e pneumatici sgonfi, e porta anche a un aumento dei consumi e un calo delle prestazioni di guida", ha affermato il Dr Bernd Löwenhaupt di Sumitomo Rubber Europe GmbH. "In quanto tale, il mantenimento di una pressione ottimale delle gomme è estremamente importante. Tuttavia, man mano che si va verso la mobilità autonoma, ci sarà sempre più bisogno di una manutenzione ridotta al minimo. Consentendo il monitoraggio a distanza della pressione delle gomme, il nuovo servizio di Sumitomo Rubber Industries garantirà maggiore sicurezza e tranquillità alla guida autonoma".



Soluzioni per la nuova mobilità

La soluzione per il controllo e il monitoraggio della pressione degli pneumatici è una delle numerose tecnologie che Sumitomo Rubber Industries sta sviluppando in risposta al passaggio dell’industria automobilistica verso i veicoli Connessi, Autonomi, Condivisi e Elettrici (CASE). Sumitomo Rubber Industries ha da poco presentato il suo Smart Tyre Concept, una tecnologia che migliora i consumi, aumenta la vita degli pneumatici e offre maggiore sicurezza per meglio soddisfare le esigenze della mobilità futura.