Porsche ed Embraer: una 911 Turbo S in stile jet

Di Rosario Scelsi venerdì 6 novembre 2020

Auto sportive e industria aeronautica sono sempre state vicine ed anche la collaborazione fra Porsche ed Embraer lo conferma

Porsche ed Embraer creano una partnership che unisce nel segno dell'esclusività il mondo delle supercar e quello degli aerei. L'intesa consente ai clienti che optano per un'edizione speciale del business jet Embraer Phenom 300E di comprare anche una Porsche 911 Turbo S, personalizzata in modo corrispondente.

Il modello sovralimentato della casa di Stoccarda, che nella nuova veste aggiunge l'appellativo "Duet" alla sua sigla, prenderà forma in edizione limitata di dieci esemplari ed è il risultato di una preziosa collaborazione tra i team di progettazione dei due marchi. Il matrimonio si basa su una coppia di prodotti sportivi e di grande successo nei rispettivi segmenti.

La Porsche 911 Turbo S e il business jet Embraer Phenom 300E regalano, rispettivamente, alte prestazioni su terra e in aria. I due modelli consegnano ai clienti un'esperienza unica, nel segno dell'esclusività, perché il lusso è anche distinzione e personalizzazione. Nel caso specifico, ci sono pure altri valori comuni, come la capacità di combinare prestazioni e usabilità quotidiana, in un quadro di innovazioni, tecnologia e adattamento ai gusti personali.

In questa speciale coniugazione, la supercar tedesca e il jet brasiliano propongono la stessa vernice bicolore ed altri elementi grafici che ne sottolineano la "fratellanza". Un logo "Duet" è stato progettato appositamente per identificare la collaborazione: la sua presenza coinvolge sia gli esterni che gli interni dei due prodotti. Vari dettagli di design fissano, su questa Porsche 911 Turbo S molto speciale, un legame con l'aviazione.

Per la coupé di Stoccarda prodotta in collaborazione con Embraer resta la motorizzazione di serie, con 650 poderosi cavalli di potenza, offerti in una tela di piacere di guida e sportività, che consente di sperimentarli nell'uso quotidiano così come in pista. I cerchi in lega dal design esclusivo sono verniciati in argento platino metallizzato e presentano linee in Speed ​​Blue sul bordo.

Le prese d'aria laterali e le finiture dei finestrini laterali sono verniciate in Brilliant Chrome e quindi riprendono una caratteristica del design dei motori del jet. I proiettori LED delle porte creano a terra il logo della cooperazione. Anche l'abitacolo offre molte connessioni con l'universo aeronautico, per ribadire ulteriormente la partnership. Ogni cliente che acquisterà il dinamico duo (supercar-jet) riceverà anche un set di valigie Porsche Design. L'offerta è completata da un'edizione speciale del nuovo orologio 1919 Globetimer UTC, firmato sempre da Porsche Design.