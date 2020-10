Cupra: ecco la nuova Leon e la Ateca restyling

Di Dario Montrone mercoledì 28 ottobre 2020

Al debutto la nuova Cupra Leon nell'inedita versione e-Hybrid a propulsione ibrida Plug-In, affiancata dalla rinnovata SUV compatta Ateca



Sul mercato italiano è partita la commercializzazione della nuova Cupra Leon, assieme alla rinnovata Ateca sottoposta al restyling di metà carriera. Attualmente, la nuova Cupra Leon è disponibile solo nella versione e-Hybrid a propulsione ibrida Plug-In da 245 CV di potenza complessiva e 400 Nm di coppia massima. Successivamente, la gamma sarà ampliata con il motore a benzina 2.0 TSI proposto nelle versioni da 245 CV e 300 CV di potenza, nonché nella declinazione da 310 CV con la trazione integrale 4Drive solo per la station wagon Leon Sportstourer.

In vendita al prezzo speciale di 30.275 euro, anziché 38.050 euro, la nuova Cupra Leon ha la dotazione di serie completa di cerchi in lega Exclusive da 19 pollici di diametro, fari Full Led con l'illuminazione posteriore 'coast-to-coast', paraurti e spoiler posteriore sportivi, terminali di scarico a vista, battitacco illuminati con il lettering Cupra, navigatore satellitare con il display touch screen da 10,0 pollici, Virtual Cockpit da 10,25 pollici, illuminazione interna Smart Wraparound a led, sedili sportivi Bucket, dispositivo DCC, Lane Assist, Front Assist, sistema di rilevamento della stanchezza e chiamata di emergenza eCall.

Le novità della rinnovata Ateca

La nuova Cupra Ateca restyling, invece, è equipaggiata con il confermato propulsore 2.0 TSI a benzina da 300 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima, abbinato sia al cambio sequenziale DSG a doppia frizione che alla trazione integrale 4Drive. In questa configurazione, la sportiva SUV compatta del costruttore spagnolo raggiunge la velocità massima di 247 km/h, accelerando da 0 a 100 in 4,9 secondi. Tra le novità, inoltre, figurano le nuove colorazioni Bianco Pastello e Argento Reflex. In vendita al prezzo speciale di 40.700 euro, anziché 47.200 euro, è dotata di navigatore satellitare con il display touch screen da 9,2 pollici, due prese USB-C anteriori e altrettante posteriori, Virtual Cockpit da 10,25 pollici, Cupra Connect, indicatori di direzione posteriori dinamici, fari fendinebbia, cerchi in lega Machined Sport bicolore Black e Silver da 19 pollici di diametro, fari Full LED, quattro terminali di scarico, sedili sportivi avvolgenti in Dinamica di colore nero, chiamata di emergenza e-Call e cruise control adattivo ACC.