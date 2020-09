BMW: gli accessori Performance Parts per le nuove M3 e M4

Di Junio Gulinelli lunedì 28 settembre 2020

Le due sportive bavaresi ancora più attraenti con il nuovo catalogo di accessori per gli esterni e gli interni





Dopo la presentazione ufficiale delle nuove M3 e M4, BMW non ha aspettato a svelare l'ampio catalogo di accessori M Performance Parts che avranno a disposizione le due sportive bavaresi e che, come al solito, offre un ventaglio variegato di optionals, spaziando dall'immagine esterna ai componenti per l’abitacolo, passando attraverso miglioramenti meccanici.

Il kit carrozzeria M Performance Parts per le BMW M3 e M4

La carrozzeria può essere modificata con diversi elementi in fibra di carbonio, tra cui lo splitter inferiore/anteriore, le minigonne laterali, i canard del paraurti anteriore, le calotte degli specchietti retrovisori o lo spoiler, disponibile in una versione discreta o una più grande e vistosa.

Cerchi speciali

Una menzione speciale merita il catalogo delle ruote forgiate, con il modello di accesso 963M, in grigio scuro metallizzato con dimensioni di 19 pollici all’asse anteriore e 20 al posteriore e uno più elaborato, il 1000M, con un pollice in più su ogni asse e disponibile sia in nero opaco che in bronzo.

Nuove BMW M3 e M4: gli accessori per gli interni

Anche gli interni delle nuove BMW M3 e M4 ricevono una buona parte di accessori tra cui: la piastra in carbonio per i battitacco, i tappetini specifici, il volante M Performance Pro rivestito in Alcantara, i proiettori a LED per le portiere porte e le finiture in fibra di carbonio, ecc.

Meccanica e telaio: gli accessori

E per finire, per quanto riguarda il reparto meccanico, BMW offre per le M3 e M4 uno speciale sistema di scarico che posiziona le quattro uscite di scarico nella parte centrale del diffusore, realizzato in titanio e con sistema di controllo della valvola per regolare il sound. E per il telaio non manca il sistema di sospensioni sportive che permette di regolare l'altezza dell'auto, accompagnato da freni ad alte prestazioni che migliorano le performance in frenata.