BMW: ecco le nuove M3 ed M4 Coupé

Di Dario Montrone mercoledì 23 settembre 2020

Tutte le caratteristiche delle nuove BMW M3 ed M4 Coupé, disponibili anche nella più sportiva declinazione Competition da 510 CV di potenza

Finalmente è stata svelata la nuova generazione delle sportive BMW M3 ed M4 Coupé, entrambe riconoscibili per la calandra a doppio rene di grandi dimensioni. In arrivo nel mese di marzo del 2021, saranno equipaggiate con il motore a benzina 3.0i M TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 480 CV di potenza e 550 Nm di coppia massima, abbinato al cambio meccanico a sei marce con il dispositivo Gear Shift Assistant.

Le nuove BMW M3 ed M4 Coupé saranno disponibili anche nella più sportiva declinazione Competition da 510 CV di potenza e 650 Nm di coppia massima, esclusivamente dotata del cambio automatico M Steptronic ad otto rapporti con il dispositivo Drivelogic. Inoltre, nel corso dell'estate del prossimo anno debutterà anche la versione M xDrive a trazione integrale. Per quanto riguarda le prestazioni, la configurazione standard accelera da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi e da 0 a 200 km/h in 13,7 secondi. Le nuove M3 Competition ed M4 Competion Coupé, invece, coprono gli spunti 0-100 e 0-200 rispettivamente in 3,9 secondi e 12,5 secondi.

Nuove colorazioni vistose

La dotazione di serie della nuove BMW M3 ed M4 Coupé sarà completa di specifici cerchi in lega anteriori da 18 pollici e posteriori da 19 pollici di diametro, tetto in fibra di carbonio CFRP o apribile in vetro, fari Full Led, interni in pelle Merino a grana fine con i sedili sportivi M regolabili elettricamente, climatizzatore automatico trizona, illuminazione d'ambiente a led e sistema multimediale BMW Live Cockpit Professional. La gamma cromatica, infine, prevede le nuove colorazioni Sao Paulo Yellow, Toronto Red Metallic e Isle of Man Green Metallic.