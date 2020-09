GP Russia F1 2020: orari prove a gara di Sochi

Di Rosario Scelsi venerdì 25 settembre 2020

Gli interpreti del Circus si preparano a sostenere un'altra sfida del calendario sportivo 2020, sul tracciato di Sochi

Motori delle monoposto pronti a rombare per il GP Russia F1 2020, che si prepara a scrivere un nuovo atto della stagione agonistica in corso. Teatro del confronto sarà il circuito di Sochi, con i suoi 5.848 metri di lunghezza: un'estensione planimetrica che ne fa il quarto più lungo della serie iridata, dopo Spa-Francorchamps, Baku e Silverstone.

Le alchimie del tracciato, frutto dell'estro creativo dell'architetto tedesco Hermann Tilke, si snodano attorno al parco olimpico della città russa, coinvolgendo le strade urbane.

In questo scenario, fra pochi giorni, si consumerà un altro appuntamento del calendario sportivo della F1 2020, che non è stato particolarmente generoso, in termini di risultati, per la Ferrari, il cui affanno in pista è molto evidente. Difficile dire cosa riusciranno a fare gli uomini di Maranello nella gara all'orizzonte, ma l'impressione è che il miracolo non sia dietro l'angolo.

Spostando l'attenzione sulle mescole, Pirelli ha scelto per il GP Russia F1 le tre più morbide della gamma: C3 P Zero White hard, C4 P Zero Yellow medium e C5 P Zero Red soft. Si tratta della soluzione migliore per affrontare l'asfalto piuttosto liscio e con curve poco impegnative del tracciato russo, noto per essere poco severo con gli pneumatici, anche in relazione al clima abbastanza mite dell'area in questo periodo.

Ricordiamo che la gara di Sochi è una delle poche rimaste nella sua collocazione originaria, in un calendario agonistico stravolto dal Covid-19. Il record assoluto del circuito appartiene a Valtteri Bottas, su Mercedes, che nelle qualifiche di due anni fa vi ha girato in 1'31"387. Scopri la programmazione televisiva dell'evento.

GP Russia F1 2020: orari in TV

Venerdì 25 settembre 2020

10:00 Prove Libere Sky

14:00 Prove Libere Sky

Sabato 26 settembre 2020

11:00 Prove Libere Sky

14:00 Qualifiche Sky (18:00 differita TV8)

Domenica 27 settembre 2020

13:10 Gara Sky (18:20 differita TV8)