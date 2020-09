Mercedes-Benz Classe S: spot con Lewis Hamilton e Alicia Keys

Di Rosario Scelsi giovedì 3 settembre 2020

Per gli spot della nuova ​​Mercedes-Benz Classe S sono state scelte due star mondiali, credibili rispetto allo slogan pianificato

Lewis Hamilton e Alicia Keys saranno protagonisti della campagna pubblicitaria per la nuova Mercedes-Benz Classe S. I due personaggi hanno il carisma giusto per spingere il prodotto, valorizzandone le doti intrinseche, votate alla massima eccellenza, come abbiamo illustrato in un precedente post.

Il claim scelto è: "Cares for what matters", per evidenziare come questa ammiraglia consenta di prendersi cura di ciò che conta. Britta Seeger, responsabile marketing e vendite del marchio, spiega così il senso dello slogan: "Nella nostra vettura offriamo la tela perfetta per vivere al meglio e in sicurezza l'esperienza del viaggio, in uno spazio sicuro di lusso contemporaneo che può essere goduto con tutti i sensi e dove si è liberi di concentrarsi sulle cose veramente importanti della vita".

Alicia Keys e Lewis Hamilton sono stati scelti come ambasciatori per la nuova Mercedes-Benz Classe S perché sono grandi personalità che incarnano in modo autentico l'idea centrale della campagna pubblicitaria. Come evidenziano dall'ufficio marketing della casa tedesca, entrambi "usano la voce per parlare a nome degli altri e prendere posizione su questioni importanti che danno forma alla nostra società". Il loro attivismo sociale li ha resi perfetti per questa campagna, che inizierà a dicembre 2020 sui social media, in tv e nelle pubblicazioni cartacee.

La Mercedes-Classe S è un fiore all'occhiello della stella e ne rappresenta il fascino. Offre una preziosa miscela di ingegneria d'eccellenza, artigianato di qualità, innovazione intelligente, stile e sicurezza. Nell'abitacolo di questo salotto di lusso a quattro ruote, gli occupanti provano un senso di agio e benessere ai massimi livelli, in un quadro di alta personalizzazione e comfort, per una mobilità al top.

Foto | Daimler