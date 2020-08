F1, in Belgio pole e record della pista per Hamilton

Di Redazione Motori sabato 29 agosto 2020

Il pilota britannico seguito da Bottas e Verstappen. Male le Ferrari

Pole e record della pista per Hamilton in occasione del GP del Belgio. Il pilota britannico ha preceduto in griglia l'altra Mercedes di Bottas e Verstappen, e ha raggiunto quota 93 in carriera. Buono il quarto posto di Ricciardo con la Renault, mentre non è stato invece un sabato positivo per le Ferrari.

Leclerc e Vettel sono stati entrambi eliminati in Q2 (13' e 14' posto), alle prese con una monoposto rossa che proprio non sembrava "in forma". Dunque, al momento il predominio e la forza delle Mercedes-Benz sembra consistente, chissà però che domani magari un meteo a sorpresa non possa un po' mescolare le carte di un Mondiale che sembra avere ormai un solo attore protagonista.



I risultati delle qualifiche del GP del Belgio

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:41.252

2 Valtteri BOTTAS Mercedes 1:41.763

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:41.778

4 Daniel RICCIARDO Renault 1:42.061

5 Alexander ALBON Red Bull Racing 1:42.264