Peugeot e-Boxer: il nuovo veicolo commerciale elettrico

Di Tommaso Giacomelli giovedì 27 agosto 2020

Peugeot presenta il suo nuovo veicolo commerciale elettrico, l'e-Boxer, declinabile in svariate versioni e con differenti pacchetti di batterie per un'autonomia minima di 200 km

Peugeot continua la sua offensiva nel segmento dei veicoli commerciali, così dopo aver svelato la Peugeot e-Expert qualche mese fa, il marchio del Leone ha appena alzato il velo sulle caratteristiche del nuovo Peugeot e-Boxer. Mentre l'80% dei conducenti di veicoli commerciali percorre in media meno di 200 km al giorno, il lancio di questo Boxer elettrico è sembrato un passo inevitabile per il Costruttore transalpino. Dal punto di vista tecnico, la configurazione dell'e-Boxer è diversa da quella del Peugeot e-Expert. Infatti il comparto batterie è differente: per quanto riguarda la più piccola l'e-Expert ha un batteria di 37 kWh, mentre nell'e-Expert sale fino a 50 kWh. Sul pacchetto più grande, la capacità è inferiore: 70 kWh per l'e-Boxer contro 75 kWh per Peugeot e-Expert.



Autonomia e motore

In termini di autonomia, il produttore è in attesa di omologazioni ufficiali e comunica su valori provvisori calcolati sulla base del ciclo WLTP. Integrato sulle versioni L1 e L2, il pacchetto da 37 kWh offre fino a 200 chilometri con una ricarica mentre il pacchetto da 70 kWh (telaio cabina L3, L4 e L2) sale a 340 chilometri. Il motore è limitato a 90 kW (122 CV) di potenza massima con una coppia fino a 260 Nm. La velocità massima arriva, invece, fino a 110 km/h (90 km/h per Versioni da 4 ton). Dal punto di vista della ricarica, l'e-Boxer è dotato di serie di un doppio caricatore di bordo fino a 22 kW, ovviamente il tempo di ricarica varierà a seconda delle dimensioni della batteria. Per una ricarica rapida, l'e-Boxer incorpora un connettore combinato CCS, fino a 50 kW, questo permette di recuperare l'80% dell'energia dopo un'ora di ricarica.



Tante versioni

L'e-Boxer Peugeot offre la stessa gamma di silhouette delle versioni termiche. La base del veicolo è quindi disponibile in tre passi (3 m, 3,45 me 4,04) mentre le versioni furgonate sono disponibili in 4 lunghezze e 3 altezze. Il furgone a passo lungo offre fino a 17 m3 di volume utile e un carico fino a 1.890 chili. È inoltre disponibile in tre basi soggette a trasformazione: telaio cabinato, telaio doppia cabina e pianale. In questa fase, Peugeot non ha rivelato i prezzi del suo nuovo veicolo elettrico. Sappiamo, tuttavia, che sarà offerto in un'unica finitura "Premium". Questo incorporerà un sistema audio Bluetooth standard, assistenza al parcheggio posteriore, aria condizionata manuale, illuminazione automatica delle luci e specchietti elettrici riscaldati. Come opzione, sarà possibile aggiungere la navigazione con touchscreen da 9 pollici, telecamera per la retromarcia, avviso di uscita dalla corsia, lettura dei segnali stradali, limitatore di velocità del cruise control e monitoraggio degli angoli ciechi .