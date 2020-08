Ferrari Testarossa ritrovata a Porto Rico: le fasi del restauro [Video]

Di Rosario Scelsi sabato 22 agosto 2020

Proseguono i lavori di recupero di una Ferrari Testarossa lasciata per strada, senza custodia, per oltre tre lustri

Un po' di tempo fa è stata ritrovata a Porto Rico una Ferrari Testarossa abbandonata da oltre sedici anni nello stesso posto. Ora quella supercar è in fase di restauro, con un processo illustrato passo passo da alcuni video pubblicati su YouTube e qui condivisi.

L'impressione è che i lavori abbiano un taglio "casalingo", non perfettamente in linea col prestigio del modello, ma lasciamo a voi il giudizio. Notevole lo stato di degrado dell'abitacolo, come pure le condizioni della carrozzeria, lontana dallo stato di forma ideale, anche se priva di vistose ammaccature. Diverso il discorso per il motore, che ha resistito meglio di altre componenti alle insidie degli agenti ambientali, anche se tanti lavori dovranno essere effettuati.

La Ferrari Testarossa risale all'ormai lontano 1984, ma ancora oggi, a molti anni dalla presentazione, continua a far sognare gli appassionati di tutto il mondo. Quest'auto sportiva di Maranello ha un valore iconico ed è entrata a pieno titolo nella storia del "cavallino rampante".

La creatura emiliana, spinta da un motore a 12 cilindri di 4.942 cc con 390 cavalli di potenza, esprime un grande carattere, annunciato dalle sue splendide forme, che non passano mai di moda, per la forza dirompente del loro carattere espressivo. Pininfarina, con la Ferrari Testarossa, ha firmato un grande capolavoro del design automobilistico, fissato nel cuore di più generazioni.